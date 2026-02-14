BM Genel Sekreteri Guterres, Filistin Başbakanı ile görüşme yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

BM Genel Sekreteri Guterres, Filistin Başbakanı ile görüşme yaptı

14.02.2026 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Guterres, Filistin Başbakanı ile Gazze'deki durum ve ateşkes üzerine Addis Ababa'da bir araya geldi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile bir araya gelerek Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki durumu görüştü.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü Ofisinden yapılan açıklamada, ikilinin, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen 39. Afrika Birliği (AfB) Zirvesi kapsamında bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, "Genel Sekreter ve Başbakan, işgal altındaki Filistin topraklarındaki durumu, Gazze'deki ateşkesin pekiştirilmesi ve Gazze'nin yönetimi için Filistin Ulusal Komitesine destek verilmesinin önemini, aynı zamanda işgal altındaki Filistin topraklarında tutarlılığın ve birleşik Filistin yönetiminin yeniden kurulmasının sağlanmasını görüştüler." ifadesi yer aldı.

İkilinin ayrıca BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) karşı karşıya olduğu zorlukları ele aldığına işaret edilen açıklamada, işgale son verilmesi ve iki devletli çözümün sağlanması konusundaki kararlılıklarını yineledikleri belirtildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Addis Ababa, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Filistin, Politika, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri Guterres, Filistin Başbakanı ile görüşme yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
Gökten asfalta balık yağdı, poşetini kapan topladı Gökten asfalta balık yağdı, poşetini kapan topladı
Halil Ergün ve Hülya Koçyiğit arasındaki 9 yıllık küslük sonra erdi Halil Ergün ve Hülya Koçyiğit arasındaki 9 yıllık küslük sonra erdi
Dışişleri Bakanlığı’ndan Avrupa Parlamentosu’na çok sert tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'na çok sert tepki
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
Boluspor 3 golle kendini play-off potasına soktu Boluspor 3 golle kendini play-off potasına soktu

18:12
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
18:10
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
17:30
Madde bağımlısı şahıs “Ne geziyorsunuz burada“ diyerek polislere satırla saldırdı
Madde bağımlısı şahıs "Ne geziyorsunuz burada?" diyerek polislere satırla saldırdı
17:11
Bahçeli’den “Terörsüz Türkiye“ süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
16:32
Takibe düşme oranı sıfır İşte Türkiye’nin borcuna en sadık ili
Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili
15:41
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 18:42:22. #7.11#
SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri Guterres, Filistin Başbakanı ile görüşme yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.