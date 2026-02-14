BM Genel Sekreteri Guterres, Filistin Başbakanı ile görüşme yaptı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile bir araya gelerek Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki durumu görüştü.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü Ofisinden yapılan açıklamada, ikilinin, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen 39. Afrika Birliği (AfB) Zirvesi kapsamında bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, "Genel Sekreter ve Başbakan, işgal altındaki Filistin topraklarındaki durumu, Gazze'deki ateşkesin pekiştirilmesi ve Gazze'nin yönetimi için Filistin Ulusal Komitesine destek verilmesinin önemini, aynı zamanda işgal altındaki Filistin topraklarında tutarlılığın ve birleşik Filistin yönetiminin yeniden kurulmasının sağlanmasını görüştüler." ifadesi yer aldı.

İkilinin ayrıca BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) karşı karşıya olduğu zorlukları ele aldığına işaret edilen açıklamada, işgale son verilmesi ve iki devletli çözümün sağlanması konusundaki kararlılıklarını yineledikleri belirtildi.