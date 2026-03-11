BM Genel Sekreteri Guterres, Türkiye'ye Geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM Genel Sekreteri Guterres, Türkiye'ye Geliyor

11.03.2026 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ramazan ayı vesilesiyle Ankara'ya dayanışma ziyaretinde bulunacağını bildirerek, "Genel Sekreter, Türkiye'de dünya çapında faaliyet gösteren BM personeli adına 'Atatürk Uluslararası Barış Ödülü' isimli devlet ödülünü alacak. Bu ödül, dünya çapında büyük acılar yaşanırken veriliyor. Orta Doğu'da yaşanan kriz bunun trajik bir örneğidir. Genel Sekreter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek" ifadesini kullandı.

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ramazan ayı vesilesiyle Ankara'ya dayanışma ziyaretinde bulunacağını bildirerek, "Genel Sekreter, Türkiye'de dünya çapında faaliyet gösteren BM personeli adına 'Atatürk Uluslararası Barış Ödülü' isimli devlet ödülünü alacak. Bu ödül, dünya çapında büyük acılar yaşanırken veriliyor. Orta Doğu'da yaşanan kriz bunun trajik bir örneğidir. Genel Sekreter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek" ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ramazan ayı vesilesiyle dayanışma kapsamında Ankara'yı ziyaret edecek. BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, dün New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlediği günlük basın toplantısında şu bilgileri paylaştı:

"Bildiğiniz gibi, Genel Sekreter her yıl Ramazan dayanışma ziyareti yapar. Bu yıl, Türk halkının olağanüstü cömertliğine saygısını sunmak üzere Türkiye'nin başkenti Ankara'ya gidecek. Antonio Guterres, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve ardından Genel Sekreterlik görevinde bulunduğu uzun yıllar boyunca, Türkiye'nin şiddet ve zulümden kaçmak zorunda kalan milyonlarca insana kapılarını açtığına tanıklık etti."

Genel Sekreter, ziyareti esnasında Türkiye'de mültecileri desteklemek için çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek. Türkiye, 2,3 milyondan fazla Suriyeli dahil olmak üzere yaklaşık 2,5 milyon mülteci ve sığınmacıyla dünyanın en büyük mülteci nüfuslarından birine ev sahipliği yaparak destek sağlamıştır.

Genel Sekreter, Türkiye'de dünya çapında faaliyet gösteren BM personeli adına 'Atatürk Uluslararası Barış Ödülü' isimli devlet ödülünü alacak. Bu ödül, dünya çapında büyük acılar yaşanırken veriliyor. Orta Doğu'da yaşanan kriz bunun trajik bir örneğidir. Genel Sekreter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek."

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Stephane Dujarric, Antonio Guterres, Sivil Toplum, Hakan Fidan, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Türkiye, Güncel, Ankara, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri Guterres, Türkiye'ye Geliyor - Son Dakika

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

16:23
İran, 2026 Dünya Kupası’ndan çekildi
İran, 2026 Dünya Kupası'ndan çekildi
15:59
Cengiz Ünder’in kalemi kırıldı
Cengiz Ünder'in kalemi kırıldı
15:55
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
15:42
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
15:33
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney’le ilgili iddiaları doğruladı
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı
15:10
İran’dan ABD’ye büyük darbe İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 16:50:06. #7.12#
SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri Guterres, Türkiye'ye Geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.