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BM Genel Sekreteri, Hamas liderinin öldürülmesinin ardından taraflara itidal çağrısı yaptı - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri, Hamas liderinin öldürülmesinin ardından taraflara itidal çağrısı yaptı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hamas liderlerinden Salih el-Aruri'nin öldürülmesinin ardından bölgedeki tüm taraflara azami itidal ve gerginliği azaltma çağrısında bulundu. Gelişmelerin endişe verici olduğunu belirten BM Sözcü Yardımcısı, Genel Sekreter'in bölgeye yayılma riskine dikkat çektiğini ve tüm taraflara itidal çağrısında bulunduğunu söyledi. Ayrıca, BM verilerine göre 2023'te Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 507 Filistinlinin öldürüldüğü ve İsrailli yerleşimciler tarafından 1225 saldırı gerçekleştirildiği açıklandı. BM, zorla yerinden etmeye karşı olduklarını ve iki devletli çözümü desteklediklerini vurguladı.

BM Genel Sekreteri, Hamas liderinin öldürülmesinin ardından taraflara itidal çağrısı yaptı
02.01.2024 - 22:09,
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hamas liderlerinden Salih el-Aruri'nin öldürülmesinin ardından bölgedeki tüm taraflara azami itidal ve gerginliği azaltma çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Florencia Soto Nino, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

Gelişmelerin "çok endişe verici" olduğunu aktaran Nino, durumun Genel Sekreter'in de daha önce uyardığı "bölgeye yayılma riskini" ortaya koyduğunu belirtti.

Nino, saldırıyla ilgili henüz tüm detayların netleşmediğini belirterek, "Genel Sekreter, tüm taraflara azami itidal ve acilen bölgesel gerginliği azaltma çağrısında bulunuyor." ifadesini kullandı.

Guterres'in daha önce çatışma sürdükçe tarafların "hatalı hesap yapma riskinin artacağına" dikkati çektiğini anımsatan Nino, bölgenin farklı yerlerinde bunun gerçekleştiğini dile getirdi.

Nino, uluslararası toplum üyelerine bölgede gerginliğin artmasını engellemek için yoğun çaba sarf etmeleri çağrısını yineleyerek, "Düşüncesizce atılacak ve bölgede şiddeti tetikleyecek adım istemiyoruz." dedi.

"Toplumun yüzde 85'i yerinden edilmiş durumda"

" Gazze'de yaklaşık 1,9 milyon Filistinli, yani toplumun yüzde 85'i yerinden edilmiş durumda." bilgisini paylaşan Nino, 2023'ün Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinliler için en ölümcül yıl olduğunu belirtti.

Nino, BM verilerine göre 2023'te Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 507 Filistinlinin öldürüldüğünü, aynı dönemde Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler tarafından 1225 saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

"Zorla yerinden etmeye karşıyız"

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdikleri" yönündeki ifadelerine ilişkin ise Nino, "BM olarak zorla yerinden etmeye karşıyız. Nokta." dedi.

Nino, Genel Sekreter Guterres'in de bu konuda tutumunun çok açık olduğunu ve iki devletli çözümü desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Salih el-Aruri kimdir?

İsrail ordu radyosunda yer alan ve ismi açıklanmayan "yabancı kaynaklara" dayandırılan haberlerde, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hamas ofisine insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda el-Aruri'nin öldürüldüğü belirtilmişti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA da saldırıya ilişkin geçtiği haberde, el-Aruri ile birlikte 6 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, 19 Ağustos 1966'da Ramallah'ta doğdu.

İzzeddin el-Kassam Tugaylarının kurulmasına katkıda bulunan el-Aruri, 15 yıl İsrail hapishanelerinde kaldıktan sonra sınır dışı edildi ve Lübnan'da yaşamaya başladı.

El-Aruri, Hamas'ın İsrail ile 11 Ekim 2011'de yaptığı, bir İsrail askeri karşılığında 1027 Filistinli esirin serbest bırakılması anlaşmasının müzakerecileri arasında yer alıyordu.

Kaynak: AA
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