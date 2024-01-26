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BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Ada'yı Ziyaret Edecek - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Ada'yı Ziyaret Edecek

Birleşmiş Milletler (BM), Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın Kıbrıs'ı ziyaret edeceğini duyurdu. Cuellar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis'la ayrı ayrı görüşecek ve farklı sivil toplum üyeleriyle bir araya gelecek.

BM Genel Sekreteri\'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Ada\'yı Ziyaret Edecek
26.01.2024 - 22:23,
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın Kıbrıs'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Cuellar'ın ziyareti hakkında bilgi verdi.

Cuellar'ın Genel Sekreter tarafından 5 Ocak'ta atanmasının ardından bu hafta sonu Ada'ya ilk ziyaretini gerçekleştireceğini aktaran Dujarric, Cuellar'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis'la ayrı ayrı görüşeceğini bildirdi.

Dujarric, Cuellar'ın aynı zamanda farklı sivil toplum üyeleriyle bir araya geleceğini ifade etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 5 Ocak'ta eski Kolombiya Dışişleri Bakanı Cuellar'ı Kıbrıs Şahsi Temsilcisi olarak atamıştı.

Guterres'in Cuellar'dan "kendi adına Kıbrıs konusunda ileriye dönük ortak nokta bulmak için iyi niyet rolünü üstlenmesini talep ettiği ve kendisine Kıbrıs konusunda tavsiye vermesini istediği" aktarılmıştı.

Kaynak: AA
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