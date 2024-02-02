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BM Genel Sekreteri ve Katar Başbakanı Gazze'deki durumu görüştü - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri ve Katar Başbakanı Gazze'deki durumu görüştü

BM Genel Sekreteri ve Katar Başbakanı Gazze\'deki durumu görüştü

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi. İkili, New York'taki BM binasında esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardım operasyonları hakkında görüştü. Görüşme, Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakerelerin devam ettiği Paris toplantısının bir parçası olarak gerçekleşti.

02.02.2024 20:53
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

İkili, New York'taki BM binasında görüştü.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, ikilinin, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye ilişkin insani yardım operasyonlarını görüştüğünü bildirdi.

Görüşmenin Guterres'in Katarlı yetkililerle irtibatının bir parçası olduğunu aktaran Dujarric, Al Sani'nin aynı zamanda ABD, İsrail, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin yürüttüğü müzakereler hakkında bilgi verdiğini kaydetti.

Dujarric, insani yardım fonlama konusunun da yapıcı bir ortamda ele alındığını ifade etti.

Paris toplantısı

Al Sani, 28 Ocak'ta Washington'da verdiği bir röportajda, ? Fransa'nın başkenti Paris'te ABD, İsrail, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin yetkililerle müzakerelerin yapıldığını söylemişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de Amerikan MSNBC kanalına yaptığı açıklamada, Paris'te ABD, Katar, Mısır ve İsrailli yetkililer arasında müzakere edilen ateşkes ve esir takası konusunda bir çerçevenin oluştuğunu, özellikle esir takası konusunda somut bir ilerleme kaydedildiğini aktarmıştı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ise Paris toplantısından çıkan "çerçeve anlaşmasını" ve bunun uygulanmasına ilişkin maddeleri görüşmek üzere Kahire ziyareti için davet aldıklarını açıklamıştı.

Heniyye, "Paris toplantısından çıkan teklife karşı Hamas'ın cevabı öncelikle Gazze'ye acımasız saldırganlığın durması ve İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin dışına çekilmesi temelinde olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri ve Katar Başbakanı Gazze'deki durumu görüştü - Son Dakika


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