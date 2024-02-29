BM Gıda Hakkı Özel Raportörü: İsrail Filistinlileri kasıtlı olarak açlığa zorluyor - Son Dakika
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BM Gıda Hakkı Özel Raportörü: İsrail Filistinlileri kasıtlı olarak açlığa zorluyor

BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri, İsrail'in Filistinlileri kasıtlı olarak açlığa zorladığını ve bu suçtan sorumlu tutulması gerektiğini belirtti. Fakhri, İsrail'in gıda kaynaklarına zarar vermesi ve yardımları kısıtlaması nedeniyle yaklaşık 2,2 milyon Filistinlinin açlıkla mücadele ettiğini ifade etti. Ayrıca, İsrail'in Gazze'ye insani yardım gönderimini engellemesinin, balıkçı teknelerini, seraları ve meyve bahçelerini yok etmesinin açıklanabilir bir nedeni olmadığını ve bu davranışların savaş suçu olduğunu vurguladı. Fakhri, İsrail'in Filistin halkını kasıtlı olarak aç bırakmasının, çocukların gelişimini yavaşlatacağını ve uzun süreli etkileri olacağını belirtti. Ayrıca, Filistin'e yapılan finansmanın kesilmesinin tüm dünyadaki Filistinlileri cezalandırmaktan başka bir amacı olmadığını ve bu desteği geri çeken ülkelerin Filistinlilerin açlıktan ölmesine suç ortaklığı yaptığını ifade etti. Fakhri, İsrail'in Filistin'deki sivil altyapıya, gıda sistemlerine ve insani yardım sağlayan yetkililere zarar vermesinin kabul edilemez olduğunu ve bu eylemlerin savaş suçu olduğunu söyledi.

29.02.2024 18:13  Güncelleme: 18:16
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Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri, İsrail'in Filistinlileri "kasıtlı olarak açlığa zorladığını" ve işlediği bu suçtan sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.

The Guardian'a konuşan Fakhri, İsrail'in gıda kaynaklarına zarar vermesi ve Filistin'e gönderilmeye çalışılan yardımları kısıtlamasından dolayı yaklaşık 2,2 milyon Filistinlinin açlıkla mücadele ettiğini bildirdi.

Gazze'ye insani yardım için gönderilen tırların engellenmesinin, kasıtlı şekilde balıkçı teknelerini, seraları ve meyve bahçelerini yok etmenin açıklanabilir bir nedeni olmadığını belirten Fakhri, bu kasıtlı davranışların savaş suçu olduğunu ifade etti.

Fakhri, "Bir BM insan hakları uzmanı olarak bunun bir soykırım durumu olduğu ve devlet başkanından vatandaşlara kadar tüm İsrail'in tamamen suçlu olmasının yanı sıra işlediği suçlardan sorumlu tutulması gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin halkının kasten aç bırakılmasının Filistinli çocukların gelişimini yavaşlatacağına işaret eden Fakhri, bu durumun Filistin nüfusu üzerinde hem fiziksel hem gelişimsel hem de ahlaken uzun süreli etkileri olacağını belirtti.

Fakhri, "Asılsız iddialara dayanarak Filistin'e yapılan finansmanın neredeyse anında kesilmesinin sadece Filistin'de değil tüm dünyadaki Filistinlilerin toplu olarak cezalandırılmasından başka bir amacı olamaz. Bu desteği geri çeken ülkeler Filistinlilerin açlıktan ölmesine suç ortaklığı yapıyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in Filistin'deki sivil altyapıya, gıda sistemlerine, insani yardım sağlayan yetkililere zarar vermesinin bir nedeni olamayacağını vurgulayan Fakhri, "İsrail'in kasıtlı olarak insanları gıdadan mahrum bırakması savaş suçudur." dedi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 30 bin 35 Filistinli öldürüldü, 70 bin 457 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 242'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 582 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan, İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 412 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 219 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Gıda Hakkı Özel Raportörü: İsrail Filistinlileri kasıtlı olarak açlığa zorluyor - Son Dakika

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