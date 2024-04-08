BM Güvenlik Konseyi Filistin'in tam üyelik başvurusunu değerlendirecek

NEW Malta'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vanessa Frazier, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Filistin'in BM'ye tam üyelik başvurusunun resmi olarak "Yeni Üyelerin Kabulü Komitesi'ne" ileteceklerini bildirdi.
BMGK Dönem Başkanı olarak Frazier, Filistin'in üyelik başvurusunun yeniden değerlendirildiği kapalı oturumun ardından basına açıklamada bulundu.
Bu süreçte herhangi bir BMGK üyesinin Filistin'in üyeliğine ilişkin bir karar tasarısı sunabileceğini de aktaran Frazier, "Bugün düzenleyeceğimiz BMGK oturumuyla gözlemci üye Filistin'in tam üyelik talebini resmi olarak 'Yeni Üyelerin Kabulü Komitesi'ne' iletme kararı aldık." bilgisini verdi.
Frazier, Komite'nin Filistin'in 2011'deki üyelik talebini tekrar görüşeceğini, süreci nisan ayı içinde tamamlayacağını kaydetti.
"İsrail iki devletli çözüme de karşı çıkıyor"
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Komitenin Filistin'in üyelik başvurusunu esasen 2011'de değerlendirdiğini ve yeniden gözden geçirmesi gerektiğini düşünmediklerini söyledi.
Nebenzia, Komite'ye daha kısıtlı zaman verilmesini kararlaştırdıklarını dile getirdi.
İsrail'in Filistin'in üyeliğine karşı çıkmasını nasıl değerlendirdiklerine ilişkin ise Nebenzia, "İsrail iki devletli çözüme de karşı çıkıyor." dedi.
Filistin, tam üyeliğin yeniden değerlendirilmesini talep etti
Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak bu müracaat, BM Güvenlik Konseyinde gereken desteği alamamıştı.
Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup göndererek, üyelik başvurularının yeniden ele alınması için talepte bulunmuştu.
Guterres de 3 Nisan'da BM Güvenlik Konseyine mektup yazarak, Filistin'in talebini gündeme alma çağrısında bulunmuştu.
BM'ye yeni üye alma süreci önce Konseyde başlıyor. Görüşmelerin ardından Konseyin konuyu "Yeni Üyelerin Kabulü Komitesine" sevk etmesi bekleniyor.
Komitenin olumlu dönüş yapması halinde BM Güvenlik Konseyinin oylama yapması, olumlu karar için daimi üyelerinin hiçbirinin veto yetkisini kullanmaması ve 15 üyeden 9'unun "evet" oyu vermesi gerekiyor.
Konseyden olumlu karar çıkarsa, konu BM Genel Kuruluna sevk ediliyor. 193 üyeli BM Genel Kurulunda da üyeliğin onaylanması için oyların 3'te 2'sinin alınması gerekiyor.
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