BM Güvenlik Konseyi'nden Gazze'de Ramazan Ayında Ateşkes Kararı

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BİRLEŞMİŞ Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, BM Güvenlik Konseyi'nde alınan Gazze'de ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması kararına ilişkin, "Ramazan sonunda ne olacak, maalesef orası açık değil." ifadesini kullandı.

Nebenzia, BM Güvenlik Konseyi'nde geçici üyeler tarafından sunulan karar tasarısının oylanmasının ardından konuştu.

Sadece ramazan ayı ile sınırlı olsa bile BMGK'nin ilk kez acil ateşkes konusunda karar almasının önemli olduğunu vurgulayan Nebenzia, ancak söz konusu ateşkes için "Ramazandan sonra ne olacak, maalesef orası açık değil." değerlendirmesinde bulundu.

Nebenzia, ABD'nin karar metnindeki "daimi ateşkes" kelimesini oylama öncesi "kalıcı" şeklinde değiştirmesini eleştirerek, " İsrail'e koruma sağlayanlar hala ona serbestlik vermek istiyor. Bu ifadenin İsrail'in Filistinlilere yönelik insanlık dışı operasyonunu ilerletmek yerine barışın yararına kullanılacağına inanmayı çok istiyoruz." dedi.

ABD'nin yaptığı değişikliği "hayal kırıklığı" olarak niteleyen Nebenzia, buna rağmen Rusya'nın barış için ateşkes kararına "evet" dediğini kaydetti.

"Bu konsey sonunda acil ateşkes isteyebildi"

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur da Konsey'de yaptığı konuşmada, acil ateşkes kararından memnuniyetini dile getirerek, "Bu, 6 ay aldı. 100 binden fazla Filistinli öldürüldü ve yaralandı. 2 milyon kişi yerinden edildi, aç bırakıldı ve bu Konsey sonunda acil ateşkes isteyebildi." ifadelerini kullandı.

Mansur, "İsrail'e o kadar uzun süredir hukukun üstünde bir devlet muamelesi yapıldı ki artık kanun dışı bir devlet gibi hareket ederken saklanmak zorunda olmadığını düşünüyor. Etnik temizlikten soykırıma, acımız İsrail'in eylemlerinin yanı sıra aynı zamanda ülkelerin bunu durdurmak için kararlı önlemler almaması nedeniyle sağlanan cezasızlıktan da kaynaklanıyor ve pek çoğu, bu tür vahşetleri gerçekleştirirken bile hala onu müttefik olarak adlandırmaya devam ediyor." dedi.

BMGK'de alınan ateşkes kararının artık bir dönüm noktası olması gerektiğini vurgulayan Mansur, "Bu, halkımıza yönelik zulüm saldırılarının sona erdiğinin sinyali olmalıdır. On yıllardır bir millet katlediliyor, mülksüzleştiriliyor ve yerinden ediliyor." diye konuştu.

Mansur, Gazze'deki Filistinlilerin bütün haykırışlarına rağmen hala ölümle karşı karşıya olduklarına işaret ederek, "Evlerini, sevdiklerini kaybettiler, bazı aile üyeleri hala yıkıntıların altında. Çocukları yıkıntıların altında kalan bir aile olarak geride kalanlar için yaşamak zorunda olduğunuzu hayal edin." ifadelerini kullandı.

Ateşkes ilan edilse ve abluka kaldırılsa bile Gazellilerin nesiller boyu yıkıntı ve travmalarla yüzleşmek zorunda kalacağının altını çizen Mansur, "1948'den 2024'e hayatta kalmayı başardık, ölümle yüzleşmek için yine ayağa kalktık ve artık Gazze'de hayat kazanmak zorunda." dedi.

ABD çekimser oy kullandı

BMGK'de bugün yapılan oylamada, Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edilmişti.

15 üyeli BMGK'de geçici üyeler Cezayir, Ekvator, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından hazırlanan karar tasarısı, 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla geçmiş, ABD ise çekimser oy kullanmıştı.

Uzun süren müzakerelerin ardından karar tasarısında "daimi ateşkes" ifadesinde mutabık kalınmış ancak ABD heyeti, son anda tasarı metninde değişiklik talep ederek "daimi" ifadesini "kalıcı" ile değiştirmişti.

7 Ekim 2023'ün ardından BMGK'de ilk kez Gazze'de ateşkes talep edilen bir karar kabul edilmiş oldu.