BM İnsan Hakları Ofisi: İsrail'in Batı Şeria'daki saldırıları felaket seviyesinde - Son Dakika
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BM İnsan Hakları Ofisi: İsrail'in Batı Şeria'daki saldırıları felaket seviyesinde

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı 'geniş çaplı' saldırılara tepki göstererek, saldırıların Filistin topraklarında felaket seviyesinde olan durumu daha da kötüleştirme riski taşıdığını bildirdi.

28.08.2024 20:17
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırılara tepki göstererek, saldırıların Filistin topraklarında felaket seviyesinde olan durumu daha da kötüleştirme riski taşıdığını bildirdi.

Shamdasani, İsrail ordusunun Batı Şeria'da başlattığı saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği geniş çaplı saldırıların, Filistin topraklarında felaket seviyesinde olan durumu daha da kötüleştirme riski taşıdığını belirten Shamdasani, "İsrail'in bugün Cenin, Tubas ve Tulkerim'deki saldırılarında 2'si çocuk en az 9 Filistinli öldürüldü. Bu, Batı Şeria'daki 7 Ekim 2023'ten bu yana ölü sayısı 637'ye çıktı." ifadelerini kullandı.

"Binlerce Filistinli keyfi olarak gözaltına alındı ve işkence gördü"

Shamdasani, saldırılarda çok sayıda çocuğun İsrail askerlerine taş attıkları iddiasıyla öldürüldüğünü kaydederek, herhangi tehdit oluşturmayan diğer Filistinlilerin de öldürüldüğünü bildirdi.

Bu tür gereksiz veya orantısız güç kullanımı ile hedef gözetilerek öldürmelerdeki artışın endişe verici olduğunu vurgulayan Shamdasani, "Binlerce Filistinli keyfi olarak gözaltına alındı ve işkence gördü. Onlar acımasız yerleşimci şiddetine maruz kaldı, hareket ve ifade özgürlüğüne yönelik ciddi kısıtlamalarla karşılaştı. Filistinlilerin evleri ve malları tahrip edildi veya el konuldu, onlar zorla yerlerinden edildi." ifadelerini kullandı.

Shamdasani "işgalci güç" olarak İsrail'in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklere uyması gerektiğinin altını çizerek, İsrail saldırılarının insan hakları normları ve standartlarını ihlal ettiğini belirtti.

Sözcü Shamdasani, "İddia edilen hukuk dışı öldürmeler kapsamlı ve bağımsız şekilde araştırılmalı, sorumlular hesap vermeli." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusunun Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda en az 9 kişi öldü

İsrail ordusunun, bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda en az 9 Filistinlinin öldüğü, bazılarının durumunun kritik, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail ordusu Batı Şeria'nın Cenin ve Tulkerim kentlerinde eş zamanlı saldırılar düzenlemişti.

Ordu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kenti yakınlarında yer alan El-Faria Mülteci Kampı'na, Kalkilya kentine ve başka bazı beldelere de baskınlar yapmıştı.

Kaynak: AA

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