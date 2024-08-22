BM İnsan Hakları Özel Raportörü Afganistan'a Giriş Yasağının İptal Edilmesini İstedi - Son Dakika
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BM İnsan Hakları Özel Raportörü Afganistan'a Giriş Yasağının İptal Edilmesini İstedi

BM İnsan Hakları Özel Raportörü Richard Bennett, Afganistan geçici hükümetinin hakkında çıkardığı ülkeye giriş yasağının iptal edilmesi çağrısı yaptı. Bennett, Afganistan yönetiminin bu kararını eleştirerek insan hakları konusunda endişe verici mesajlar taşıdığını belirtti.

22.08.2024 17:47
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Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan İnsan Hakları Özel Raportörü Richard Bennett, Afganistan geçici hükümetinin hakkında çıkardığı ülkeye giriş yasağının iptal edilmesi çağrısı yaptı.

???????Bennett, sosyal medya platformu X'ten, Afganistan geçici hükümetinin hakkında çıkardığı ülkeye giriş yasağına ilişkin açıklama yaptı.

Afganistan yönetiminin bu kararını "geriye doğru atılmış bir adım" olarak nitelendiren Bennett, bunun Afganistan yönetiminin insan hakları konusunda BM ve uluslararası toplumla olan etkileşimi açısından endişe verici mesajlar taşıdığını belirtti.

Bennett, görevi gereği Afganistan'daki insan hakları durumuna ilişkin eleştirel değerlendirmeler sunarak fiili yetkililerle şeffaf bir etkileşim kurmaya çalıştığını vurguladı.

Çözüm için somut ve pratik öneriler ile teknik yardımlar sunduğunu belirten Bennett, "Taliban'ı bu kararını geri almaya çağırıyorum ve Afganistan'a seyahat etmek isteğimi ve buna hazır olduğumu yineliyorum." ifadesini kullandı.

Bennett, BM'nin atadığı bağımsız bir uzman olarak işini ciddiye aldığını, Afganistan halkı ile temasta kalmaya devam edeceğini ve insan hakları ihlallerini belgelemeyi sürdüreceğini bildirdi.

Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, 20 Ağustos'ta "taraflı olduğu" ve "Afganistan aleyhine propaganda yaptığı" gerekçesiyle BM Afganistan İnsan Hakları Özel Raportörü Bennett'in ülkeye girişini yasakladıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM İnsan Hakları Özel Raportörü Afganistan'a Giriş Yasağının İptal Edilmesini İstedi - Son Dakika

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