BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, Batı Şeria\'da İsrail\'in Filistinlilere yönelik şiddetini kınadı

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerce 500'den fazla Filistinlinin öldürülmesini kınayarak bu konuda "hesap verilebilirlik" çağrısında bulundu.

Türk, yaptığı yazılı açıklamada, 3 Haziran'da Batı Şeria'da İsrail tarafından 4 Filistinlinin daha öldürülmesi sonucunda 7 Ekim'den sonra yaşanan ölümlerin 505'e yükseldiğini bildirdi.

"İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana artan ölümcül şiddet olaylarına son verilmesi için yeni bir çağrıda bulunuyorum." ifadesini kullanan Türk, 500'den fazla Filistinlinin İsrail ordusu ve yerleşimcilerce öldürülmesini kınadı. Türk, bu hususta hesap verilmesi çağrısında bulundu.

Türk, 8 aydır Gazze'de halihazırda yaşanan trajik olaylara dikkati çekerken, Batı Şeria'da bu kadar kişinin sebepsizce öldürülmesine tepki gösterdi.

Hukuka aykırı öldürme iddialarının kapsamlı ve bağımsız şekilde soruşturulması ve sorumlulardan hesap sorulması gerektiğini vurgulayan Türk, "Batı Şeria'daki öldürmeler, yıkımlar ve yaygın insan hakları ihlalleri kabul edilemez ve derhal durdurulmalı. İsrail, yürürlükteki insan hakları normları ve standartlarına tamamen uygun olan angajman kurallarını yalnızca benimsemekle kalmamalı, uygulamalıdır." ifadelerini kullandı.

Türk, İsrail ordusu ve yerleşimcilerin uyguladığı şiddetin, Batı Şeria'daki Filistinliler için güvensiz bir ortam oluşturduğuna işaret etti.

Batı Şeria'da silahlı çatışma olmamasına rağmen İsrail ordusunun buradaki kamplar ve diğer yoğun nüfuslu alanlarda 7 Ekim 2023 itibarıyla 29 saldırı gerçekleştirdiğini hatırlatan Türk, bu saldırılarda 35'i çocuk 164 Filistinli öldürüldüğünü kaydetti.