BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri: İsrail\'in Gazze\'deki sivil altyapıyı tahrip etmesi uluslararası hukuka aykırı

CENEVRE, 9 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail güçlerinin genel güvenlik amacıyla "tampon bölge" oluşturmak için Gazze'deki sivil altyapıyı geniş çaplı şekilde tahrip etmesinin, uluslararası insani hukukta ortaya konulan dar kapsamlı "askeri operasyonlar" istisnasıyla uyumlu görünmediğini söyledi.
Perşembe günü yazılı bir basın açıklaması yayımlayan Türk, 4. Cenevre Sözleşmesi'nin 53. Maddesi'nde "askeri harekatlar için kesinlikle gerekli olmadıkça" işgalci gücün özel şahıslara ait mülkleri tahrip etmesinin yasaklandığını İsrail makamlarına hatırlattı.
İsrail Savunma Kuvvetleri'nin, Gazze Şeridi'nde İsrail ile Gazze arasındaki çitlere bir kilometre mesafede bulunan tüm binaları yıkarak bir "tampon bölge" oluşturmak amacıyla bölgeyi temizlediği bildiriliyor.
Türk, askeri gereklilikle gerekçelendirilmeyen, hukuka aykırı ve pervasızca gerçekleştirilen geniş çaplı mülk yıkımının 4. Cenevre Sözleşmesi'ni ağır biçimde ihlal ettiğini ve savaş suçu olduğunu kaydetti.
BM yetkilisi, "Ofisim, 2023 yılının Ekim sonundan bu yana, çatışmaların olmadığı veya artık yaşanmadığı bölgelerde konutlar, okullar ve üniversiteler de dahil olmak üzere sivil ve diğer altyapıların İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından geniş çaplı biçimde tahrip edildiğini ve yıkıldığını kaydetti" ifadelerine yer verdi.
Türk ayrıca, sivil altyapının bu denli kapsamlı tahribatına ilişkin olarak İsrail'in mantıklı bir gerekçe de sunmadığını da sözlerine ekledi.
Türk, evlerin ve hayati önem taşıyan diğer sivil altyapıların bu şekilde tahrip edilmesinin, çatışmaların tırmanmasından önce bu bölgelerde yaşayan toplulukların yerlerinden edilmesini pekiştirdiğini ve sivillerin bu bölgelere geri dönüşünü imkansız hale getirmeyi amaçladığını yahut böyle bir etkiye sahip olduğunu vurguladı.
BM yetkilisi, "Sivillerin zorla başka bir yere nakledilmesi savaş suçu teşkil edebilir" ifadelerini kullandı.
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