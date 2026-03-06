BM: İran'daki Saldırılarda 180 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
BM: İran'daki Saldırılarda 180 Çocuk Hayatını Kaybetti

06.03.2026 22:51
BM, ABD-İsrail saldırılarında İran'da hayatını kaybeden çocuk sayısının yaklaşık 180 olduğunu bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İran'a yönelik ABD- İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocukların sayısının "yaklaşık 180 civarında" olduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Dujarric, İran'a düzenlenen hava saldırılarının çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisine dikkat çekerek, bu saldırılarda şimdiye kadar yaklaşık 180 çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.

Dujarric, ölenler arasında 28 Şubat'ta bir ilkokula düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren 168 kız çocuğunun da bulunduğunu vurguladı.

ABD-İsrail saldırılarının İran'da pek çok çocuğun da yaralanmasına sebep olduğunu aktaran Dujarric, bu sayının hayatını kaybeden çocuklardan "çok daha fazlasına" karşılık geldiğini dile getirdi.

Dujarric, İran'a yönelik saldırılarda en az 20 okulun zarar gördüğünü ifade ederek, ülkedeki sağlık tesislerinin de hedef alındığını ve dün sağlık tesislerini etkileyen 13 saldırıyı doğruladıklarını söyledi.

Orta Doğu ve ötesindeki tüm "yasadışı saldırıların" bölge genelindeki sivillere büyük acı ve zarar verdiğini aktaran Dujarric, bu saldırıların küresel ekonomi için ciddi bir risk oluşturduğunu vurguladı.

Dujarric, "Genel Sekreter (Antonio Guterres), çatışmaları durdurmanın ve ciddi diplomatik müzakerelere başlamanın zamanının geldiğini, çünkü risklerin çok yüksek olduğunu söylüyor." ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter Sözcüsü, İsrail'in saldırıları sonucu geçen hafta itibarıyla 30 binden fazla Lübnanlının Suriye'ye sığındığını kaydetti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Stephane Dujarric, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Çocuk, İran, Son Dakika

