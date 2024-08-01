BM, İsrail'e Gazze'deki saldırıların siviller üzerindeki etkisini azaltma çağrısı yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BM, İsrail'e Gazze'deki saldırıların siviller üzerindeki etkisini azaltma çağrısı yapıyor

BM İnsan Hakları Ofisi, İsrail ordusuna, Gazze'deki saldırıların siviller üzerindeki etkisini en aza indirme ve gazetecilerin öldürülmesine son verme çağrılarını tekrarladı. Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve kameraman Rami er-Rifi'nin İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda hayatını kaybetmesiyle ilgili yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının siviller üzerindeki etkisini azaltma ve gazetecilerin öldürülmesine son verme çağrılarının yinelendiği vurgulandı. Ayrıca, İsrail'in saldırısında bisikletindeki bir Filistinli çocuğun da hayatını kaybettiği belirtildi. BM İnsan Hakları Konseyi'nin daha önce de gazetecilerin öldürülmesiyle ilgili benzer endişeleri dile getirdiği ifade edildi.

01.08.2024 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, İsrail ordusuna, Gazze'deki saldırıların siviller üzerindeki etkisini en aza indirme ve gazetecilerin öldürülmesine son verme çağrılarını tekrarladı.

BM İnsan Hakları Ofisi, Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve kameraman Rami er-Rifi'nin İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda hayatını kaybetmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail ordusuna yönelik, Gazze'deki saldırıların siviller üzerindeki etkisini en aza indirme ve gazetecilerin öldürülmesine son verme çağrılarının yinelendiği vurgulandı.

İsrail'in, 31 Temmuz'da, 27 yaşındaki Al Jazeera muhabiri el-Gul ve 26 yaşındaki fotoğrafçı er-Rifi'nin araçlarına düzenlediği insansız hava aracı saldırısında öldüğü belirtilen açıklamada, bu sırada bisikletindeki Filistinli bir çocuğun da yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Gul ve Rifi'nin, İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, İsrail saldırıları sonucu yıkılmış evinin bulunduğu Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'nın yakınında konuya ilişkin haber yapmalarının ardından araçlarının hedef alınarak öldürüldüğü ifade edildi.

"Gazze'deki Gazeteciler Sendikası'na göre, Gul ve Rifi'nin öldürülmesiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldürülen gazetecilerin toplam sayısı 157'ye ulaştı." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, BM İnsan Hakları Konseyi'nin, yaşanan gerilim bağlamında, geçmişte de gazetecilerin öldürülmesiyle ilgili benzer endişeleri dile getirdiği kaydedildi.

Açıklamada, şunlar belirtildi:

"Gazetecilerin sivil olduğunu, dolayısıyla doğrudan çatışmalara katılmadıkları sürece uluslararası insancıl hukuk uyarınca saldırılardan korunduklarını ve gazetecilerin kasıtlı olarak öldürülmesinin bir savaş suçu olduğunu yineliyoruz. Filistinli gazeteciler, İsrail'in uluslararası gazetecilerin girmesine izin vermediği Gazze'deki gerçekliği dünyaya aktarma konusunda kritik rol oynuyor. Filistinli gazetecileri susturmak, Gazze'deki sarsıcı gerçeği gizliyor."

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'nda seyir halindeki bir araca düzenlediği saldırı sonucu Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve kameraman Rami er-Rifi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM, İsrail'e Gazze'deki saldırıların siviller üzerindeki etkisini azaltma çağrısı yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:43 Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik
16:35 Başkentte tarihi takas ABD’li ve Rus tutuklular ülkelerine teslim edildi Başkentte tarihi takas! ABD'li ve Rus tutuklular ülkelerine teslim edildi
15:58 Olimpiyatlarda ’’trans’’ boksör tartışması Imane Khelif’in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi Olimpiyatlarda ''trans'' boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi
15:30 YAŞ kararları açıklandı 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi YAŞ kararları açıklandı! 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
14:53 Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış
15:36 Kadınlar, Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’dan hamile kalmak için sıraya girdi Kadınlar, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi
14:56 Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı
14:39 Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti
14:38 Gizem Özdilli yıllardır neden evlenmediğin anlattı: Babam göremeyecek diye Gizem Özdilli yıllardır neden evlenmediğin anlattı: Babam göremeyecek diye
13:49 İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çekindikleri için Haniye’yi Tahran’da öldürdüler İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler
13:08 Doğal gaza ne kadar zam geldi EPDK’dan yanlış anlaşılmayı giderecek açıklama Doğal gaza ne kadar zam geldi? EPDK'dan yanlış anlaşılmayı giderecek açıklama
12:07 İsrail Savunma Bakanı’ndan skandal paylaşım Muhammed Deif’in isminin üstüne çizik attı İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı
11:52 Talihsiz anlar Gelinliğinin azizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü Talihsiz anlar! Gelinliğinin azizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü
11:34 İsrail: Hamas’ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze’de öldürüldü İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 18:53:48. #1.12#
SON DAKİKA: BM, İsrail'e Gazze'deki saldırıların siviller üzerindeki etkisini azaltma çağrısı yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement