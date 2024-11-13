BM: İsrail Gazze'ye Yardım Sevkiyatlarını Engelledi

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NEW Birleşmiş Milletler (BM) İsrail'in dün ve bugün Gazze'nin kuzeyine daha önce planlanan insani yardım sevkiyatlarını yine engellediğini bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

BM'nin dün ve bugün planladığı yardım sevkiyatıyla Beyt Lahiya, Beyt Hanun ve Cibaliya'ya gıda ve su götürmeyi planladığını belirten Dujarric, aynı zamanda çocuklara destek verilmesinin amaçlandığını söyledi.

Dujarric, İsrail'in dün ve bugün Gazze'nin kuzeyine daha önceden planlanan 6 insani yardım misyonunu engellediğini kaydetti.

BM'nin bu bölgeye gıda, su ve sağlık hizmeti götürmeye yönelik her girişiminin bu ay engellendiğine ya da iptal edildiğine dikkati çeken Dujarric, BM'nin hayat kurtarıcı yardım sevkiyatı için İsrailli yetkililere yeni başvuru yaptığını ifade etti.