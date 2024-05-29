BM Raporörleri İsrail'in Filistinli Sivillere Yönelik Saldırılarını Kınadı - Son Dakika
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BM Raporörleri İsrail'in Filistinli Sivillere Yönelik Saldırılarını Kınadı

BM Raporörleri İsrail\'in Filistinli Sivillere Yönelik Saldırılarını Kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail'in Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı kampa yönelik saldırılarını 'rezalet' olarak değerlendirerek, uluslararası soruşturma ve yaptırım talebinde bulundu. Saldırılar, en az 46 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. BM, İsrail'e karşı derhal yaptırım ve tedbir uygulanması çağrısında bulundu ve Gazze'ye insani yardımların engellerinin kaldırılmasını talep etti.

29.05.2024 20:37
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Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail'in Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı kampa yönelik saldırılarını "rezalet" olarak değerlendirerek, söz konusu saldırılar için uluslararası soruşturma ve yaptırım talebinde bulundu.

BM raportörleri, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinli sivillerin barındığı kampa düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in 26 Mayıs'ta Refah'taki kampa düzenlediği ve 23'ü kadın, çocuk ve yaşlı, en az 46 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırılar "rezalet" olarak nitelendirildi ve "Gazze'de akan kanın durdurulması için kararlı bir uluslararası eylem" çağrısı yapıldı.

Refah'ın batısına 28 Mayıs'ta düzenlenen bir başka saldırıda ise 13'ü kadın 21 Filistinlinin öldüğü aktarılan açıklamada, "Kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlılar da dahil olmak üzere yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı yerlerin pervasızca hedef alınması savaş hukukunun ağır bir ihlalini teşkil etmekte ve uluslararası eylem ve hesap verebilirliğe duyulan acil ihtiyacı acımasız bir şekilde hatırlatmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Refah'taki kampa yönelik saldırılarla ilgili bağımsız bir uluslararası soruşturma yapılması istendi ve uluslararası topluma İsrail'e karşı derhal yaptırım ve tedbir uygulama çağrısında bulunuldu.

Ayrıca açıklamada, Gazze'ye insani yardımların sağlanmasına yönelik engellere ve kısıtlamalara son verilmesi talep edildi.

İsrail'e silah akışının derhal durdurulması gerektiği kaydedilen açıklamada, bu silahların "Filistinli sivilleri acımasızca öldürmek ve yaralamak için kullanıldığının" altı çizildi.

İsrailli liderlerin, bu saldırıların "hata" olduğunu iddia etmeleri durumunda bile uluslararası hukuki sorumluluk taşıdıkları vurgulanan açıklamada, "Buna hata demek, saldırıları yasal hale getirmeyecek, Refah'ta öldürülenleri geri getirmeyecek ya da hayatta kalanların acısını dindirmeyecek." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, İsrail, Gazze, Refah, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Raporörleri İsrail'in Filistinli Sivillere Yönelik Saldırılarını Kınadı - Son Dakika

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