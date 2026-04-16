Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM: İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Sürekleniyor

16.04.2026 22:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının sivilleri tehlikeye attığını açıkladı ve yardımların kısıtlı olduğunu vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in ateşkes kurallarının geçerli olduğu Gazze'ye yönelik saldırılarının devam ettiğini, bunun "daha fazla sivili tehlikeye attığını" bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'ta düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili güncel değerlendirmelerde bulundu.

Dujarric, "Bu hafta, İsrail'in Gazze'deki yerleşim bölgelerini saldırılarla ve top atışlarıyla hedef almayı sürdürdüğüne ve bu durumun daha fazla Filistinli sivili tehlikeye attığına dair raporlar gelmeye devam ediyor." dedi.

İsrail'in cumartesi günü Cibaliye kampında yerinden edilmiş kişilere barınma hizmeti veren BM okuluna saldırı düzenlemesi sonucu biri küçük çocuk, iki kişinin yaralandığını belirten Dujarric, "Sivillerin ve sivil tesislerin asla hedef alınmaması ve her koşulda korunması gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz." ifadesini kullandı.

Genel Sekreter Sözcüsü, Tel Aviv yönetiminin, Gazze'ye yardım malzemelerinin hala sadece iki geçiş noktasından, dönüşümlü olarak girmesine izin verdiğini söyledi.

Dujarric ayrıca, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria topraklarında "yüksek düzeyde yerinden edilme vakalarının" devam ettiğini vurguladı.

Nisan ayının ilk iki haftasında yaklaşık 150 Filistinlinin yerinden edildiği bilgisini paylaşan Dujarric, "Böylece 2026'nın başından bu yana yerinden edilen toplam kişi sayısı 1100'den fazlası çocuk, 2 bin 500'ü aştı." diye konuştu.

Dujarric, söz konusu yerinden edilmelerin, çoğunlukla Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin uyguladığı şiddet ve erişim kısıtlamalarından kaynaklandığını, aynı zamanda Filistinlilerin evlerinin tahliye edilmesi ve yıkılmasıyla da ilişkili olduğunu belirtti.

Öte yandan, Gazze halkına mayın ve benzeri patlamamış mühimmatların oluşturduğu riskler konusunda bilgilendirme programlarının düzenlendiğini dile getiren Dujarric, 1 Ocak'tan bu yana 30'dan fazla kişinin bu tür mühimmat nedeniyle yaralandığını kaydetti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
16.04.2026
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.