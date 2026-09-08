BM: İsrail'in Suriye'deki ihlalleri savaş suçu teşkil edebilir

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Üyesi Fionnuala Ni Aolain, " İsrail'in Suriye topraklarında insan hakları ve uluslararası insancıl hukuk ihlallerinden dolayı derin endişe duyuyoruz, bu durum savaş suçları teşkil edebilir." dedi.

Komisyon, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 63. Oturumu kapsamında Suriye'deki insan hakları durumuna ilişkin yeni bir rapor yayımladı.

Raporda, "Suriye'nin başarılı ve sürdürülebilir bir geçiş süreci, kapsamlı hesap verebilirlik, kapsayıcılık ve tekrarlanmama güvencelerine bağlı." denildi.

Esed rejiminin devrilmesinin üzerinden yaklaşık 2 yıl geçtiği belirtilen raporda, bu süreçteki başarılarından dolayı Suriye hükümeti ve halkından övgüyle bahsedildi.

Raporda, "Geçmişteki vahşetlerin mirasıyla mücadele ederken ve bunların tekrarlanmaması güvencesi sağlarken insan haklarına saygılı kurumlar inşa etmenin doğasında zorluklar var." denildi.

Ağır insan hakları ihlallerinin tüm faillerinin eşit şekilde hesap verebilir olmasının önemine vurgu yapılan raporda, uluslararası suçlar için "seçici adaletin" uluslararası hukukla bağdaşmadığı, bununla ilgili şikayetleri yenileyebileceği ve uzlaşmayı baltalayabileceği konusunda uyarı yapıldı.

Raporda, özellikle İsrail askeri faaliyetlerinden kaynaklanan sorunlar, yetersiz hesap verebilirlik, kırılgan sivil alan, Suriye'deki iç savaş çatışmasının siyasi ile ekonomik mirası dahil bu süreçte bazı sebeplerle Suriye'nin karşı karşıya olduğu önemli insan hakları sorunlarına da dikkati çekildi.

Suriye topraklarına erişim, temel insan hakları endişeleri ve geçiş dönemi adaleti çerçevesiyle ilgili diyalog da dahil hükümetle devam eden işbirliğinin memnuniyetle karşılandığı kaydedilen raporda, potansiyel endişe durumlarının tırmanmadan önce yönlendirilmesi için üst düzey yetkililerle yapılan çalışmalara işaret edildi.

Raporda, İsrail'in Suriye topraklarındaki askeri faaliyetlerinin giderek daha fazla olduğunu ve buraya yerleştiği kaydedilen raporda, düzenli baskın ve arama faaliyetlerinin yerinden edilmelere neden olduğu kaydedildi.

İsrail askerlerinin eylül itibarıyla Suriye'de 2 çocuk dahil 49 kişiyi gözaltına aldığı hatırlatılan raporda, bunlardan bazılarının tecrit altında tutulmasının, işkence ve kötü muamele olasılığına dair endişeleri artırdığına vurgu yapıldı.

"İsrail'in Suriye topraklarında insan hakları ihlallerinden dolayı derin endişe duyuyoruz"

Raporda görüşlerine yer verilen Komisyon Üyesi Fionnuala Ni Aolain, "İsrail'in Suriye topraklarında insan hakları ve uluslararası insancıl hukuk ihlallerinden dolayı derin endişe duyuyoruz, bu durum savaş suçları teşkil edebilir." ifadelerini kullandı.

Komisyon Üyesi Monia Ammar ise "Suriye'nin, geçmişteki şiddetin mirasını kırmayı ve temel insan haklarına saygı temelinde tekrarını önleyecek sağlam temeller atmayı başarırsa, halkının özlemlerini yerine getirebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ammar, Suriye'ye geçiş sürecinde eşlik etmeye kararlı olduklarını da vurguladı.