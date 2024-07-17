BM, İsrail'in Türk-Filistin Dostluk Hastanesi saldırısına tepki gösterdi - Son Dakika
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BM, İsrail'in Türk-Filistin Dostluk Hastanesi saldırısına tepki gösterdi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni hedef alan saldırısına tepki göstererek, hastaneler ile sağlık tesislerinin çatışma alanı olmaması gerektiğini bildirdi. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail askerlerinin hastanenin önünde poz verdiği görüntülerin şok edici olduğunu belirtti. Ayrıca, İsrail ordusunun Gazze Vadisi'nden geçen tüm insani yardımları durdurduğu ve binlerce insana ulaşılamadığı bilgisi paylaşıldı. BM yetkililerine göre, İsrail'in UNRWA çalışanlarına yönelik saldırı iddiaları da araştırılıyor.

17.07.2024 20:31
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Türk- Filistin Dostluk Hastanesini hedef alan saldırısına tepki göstererek, hastaneler ile sağlık tesislerinin hiçbir zaman çatışma alanı olmaması gerektiğini bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında AA muhabirinin "İsrail, Türk-Filistin Dostluk Hastanesini hedef aldı. Burası Gazze'de kanser hastalarına tedavi sağlayabilen tek merkezdi. Bunun ardından, İsrailli askerlerin hastanenin önünde poz verdiği görülüyor. İsrail askerleri ilk kez saldırdıkları ya da yıktıkları sivil altyapı önünde poz vermedi. Buna tepkiniz nedir?" sorusunu cevapladı.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) bu konuda açıklamasını benimsediklerini ve sağlık tesislerine yönelik saldırılara karşı çıktıklarına belirten Dujarric, "Hastaneler ve sağlık tesisleri hiçbir zaman çatışma alanı olmamalı." dedi.

İsrailli askerlerin çektiği fotoğrafı görmediğini kaydeden Dujarric, "Ancak bu tür tüm fotoğrafları şok edici buluyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail yardımları engelliyor

Dujarric, Gazze'deki durum hakkında yaptığı bilgilendirmede ise İsrail ordusunun bugün Gazze Vadisi'nin kuzeyinden geçen tüm insani yardımları durdurduğunu bildirdi.

Bu nedenle insani yardıma muhtaç binlerce kişiye ulaşılamadığını dile getiren Dujarric, aynı zamanda Gazze Şehri'nden çok sayıda kişinin yerinden edildiğini söyledi.

Dujarric, yerinden edilenlerin BM yetkililerine İsrail askerlerinin geçmeye çalışanları vurduğunu aktardığını kaydetti.

Lazzarini'ye yönelik sözlere tepki

İsrail Başbakanlık Sözcüsü'nün Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini hakkında "terör sempatizanı, yalancı ve Yahudi düşmanı" ifadelerinin sorulması üzerine Dujarric, bunların kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Dujarric, "Söz konusu ifadeler Lazzarini'yi de tehlikeye atıyor." uyarısında bulundu.

İsrail'in UNRWA çalışanlarının 7 Ekim saldırısına dahil olduğuna ilişkin "milyonlarca belgenin" iletildiği iddiası hakkında ise Dujarric, "Bize milyonlarca belge gelmedi. Sadece bazı isimlerin bulunduğu bir mektup geldi." dedi.

Dujarric, İsrail'in iddialarının farklı BM birimleri tarafından da araştırıldığını hatırlattı.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Stephane Dujarric, Filistin, İsrail, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM, İsrail'in Türk-Filistin Dostluk Hastanesi saldırısına tepki gösterdi - Son Dakika

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