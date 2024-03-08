BM Kadın Birimi İcra Direktörü: Gazze'de 9 binden fazla kadın öldürüldü, bunun durması gerekiyor - Son Dakika
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BM Kadın Birimi İcra Direktörü: Gazze'de 9 binden fazla kadın öldürüldü, bunun durması gerekiyor

BM Kadın Birimi İcra Direktörü Sima Bahous, New York'taki BM binasında düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Gazze'de 9 binden fazla kadının öldürüldüğünü ve bu durumun son bulması gerektiğini belirtti. Bahous, savaşların ve çatışmaların cinsiyet eşitliği alanında kaydedilen ilerlemeyi geriye götürdüğünü vurgulayarak, kadınların çatışmalarda en büyük bedeli ödediğini ifade etti. Ayrıca Bahous, Gazze'deki kadınların cinsel şiddete maruz kaldığını ve bunu şiddetle kınadığını dile getirdi. Bahous, dünya genelinde kadınlar yerine silahlara yatırım yapılmasının kabul edilemez olduğunu söyleyerek, Gazze'de insani ateşkesin acilen sağlanması gerektiğini belirtti. Bahous'un konuşmasının ardından salondakiler uzun süre alkışladı ve Bahous, Gazze'de 9 binden fazla kadının öldürüldüğünü ve bunun durması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Bahous, Gazze'de tüm kurbanlar için adalet sağlanmadan barış yoluna girilemeyeceğine dikkat çekti.

08.03.2024 20:15  Güncelleme: 20:18
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi İcra Direktörü Sima Bahous, " Gazze'de 9 binden fazla kadın öldürüldü. Bunun durması gerekiyor." dedi.

New York'taki BM binasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle etkinlik düzenlendi.

Burada konuşan Bahous, savaşlar ve çatışmaların cinsiyet eşitliği alanında uzun sürede kaydedilen ilerlemeyi geriye çevirdiğine dikkati çekti.

Bunun Orta Doğu, Haiti, Sudan, Myanmar, Sahel bölgesi, Ukrayna, Afganistan ve dünyanın farklı yerinde gerçekleştiğine işaret eden Bahous, "Kadınlar çatışmada en büyük bedeli ödüyor." diye konuştu.

Bahous, kadınların çatışmada aynı zamanda giderek artan bir şekilde cinsel şiddete de maruz kaldığını, bunu şiddetle kınadığını belirtti.

Tüm aksi yönde kanıtlara rağmen dünya genelinin kadınlar yerine silahlara yatırım yapmaya devam ettiğinin altını çizen Bahous, "Gazze'de hemen şu an insani ateşkese ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

Salondakilerin uzun süre alkışlamasının ardından Bahous, "Gazze'de 9 binden fazla kadın öldürüldü. Bunun durması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bahous, Gazze'de tüm kurbanlar için adalet sağlanmadan barış yoluna girilemeyeceğine dikkati çekti.

Kaynak: AA

New York, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Kadın Birimi İcra Direktörü: Gazze'de 9 binden fazla kadın öldürüldü, bunun durması gerekiyor - Son Dakika

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