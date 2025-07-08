BM Kenya'daki Protestoları Endişe ile İzliyor - Son Dakika
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BM Kenya'daki Protestoları Endişe ile İzliyor

08.07.2025 14:56
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BM, Kenya'daki protestolar sırasında yaşanan can kaybı ve yağmalamanın endişe verici olduğunu bildirdi.

PORT Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, Kenya'da ülke çapındaki protestolar sırasında yaşanan can kayıpları ile yağmalama ve mülk tahribatının "endişe verici" olduğunu bildirdi.

BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, Cenevre'de gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin başkent Nairobi ve diğer bölgelerde gerçekleşen protestolara karşılık olarak "ölümcül mühimmat, plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su" kullandığını belirtti.

Shamdasani, "Bu son olayların, 25 Haziran'da Nairobi ve Kenya'nın diğer bölgelerinde 15 protestocunun öldürüldüğü ve çok daha fazlasının yaralandığı bildirildikten sadece iki hafta sonra gerçekleşmesi ve protestolar sırasında yaşanan can kayıpları ile yağmalama ve mülk tahribatı çok endişe verici." diye konuştu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün, sakinlik ve itidal çağrısını yinelediğini, ayrıca ifade, örgütlenme ve barışçıl toplanma özgürlüklerine tam saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladığını aktaran Shamdasani, bu protestoların temelinde yatan meşru şikayetlerin ele alınmasının "şart" olduğunun da altını çizdi.

Shamdasani, sorumluların hesap vermesi gerektiğini ifade ederek, "Ofisimiz Kenya'daki yetkililere, soruşturmalar da dahil olmak üzere bu zorlukların ele alınmasında destek vermeye hazır." dedi.

Kenya Ulusal İnsan Hakları Komisyonu dün, ülke çapındaki gösteriler sırasında en az 10 kişinin öldüğünü ve 29 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kenya'nın 7 Temmuz 1990'daki demokrasi yanlısı ayaklanmasının yıl dönümü münasebetiyle sokaklara dökülen binlerce kişi, ekonomik sıkıntılar, polis şiddeti gibi şikayetleri dile getirmişti.

Protestocular ayrıca Devlet Başkanı William Ruto'nun istifasını, polis hesap verebilirliğini ve ekonomik reformları talep ediyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Kenya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Kenya'daki Protestoları Endişe ile İzliyor - Son Dakika

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