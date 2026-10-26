BM Komisyonu, İsrail'in Gazze'de süren soykırım ile işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçları tespit etti. Açıklama, Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki suçları birlikte kapsıyor.
BM Komisyonu: İsrail, Gazze'de süren soykırımın yanı sıra işgal altındaki Filistin topraklarında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işledi
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26.10.2026 15:28:34. #7.13#
SON DAKİKA: BM Komisyonu, İsrail'in Gazze'de soykırım, Filistin'de savaş suçu işlediğini bildirdi - Son Dakika
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