BM, 7 ülkede insani acil durumları desteklemek için 100 milyon dolar kaynak ayırdı

Birleşmiş Milletler (BM), Afrika, Orta Doğu ve Amerika kıtasında, kriz yaşanan ve yetersiz finansman sağlanan 7 ülkede insani acil durumları desteklemek üzere 100 milyon dolar kaynak ayrıldığını bildirdi.
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan yazılı açıklamada, BM'nin Merkezi Acil Durum Fonundan (CERF) sağlanacak 100 milyon dolarlık kaynağın krizlerin yaşandığı ülkelere verileceği belirtildi.
Açıklamada, kaynağın 20'şer milyon dolarının krizlerin yaşandığı Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Suriye'ye aktarılacağı belirtilerek, Çad'a 15 milyon, Nijer'e 10 milyon, Lübnan'a 9 milyon ve Honduras'a 6 milyon dolarlık destek sağlanacağı kaydedildi.
CERF'e 2023'te tahsis edilen fonun azaldığı ve 2018'den bu yana en düşük seviyeye gerilediğine dikkat çekilen açıklamada, bu durumun, bağışçı finansmanının artan insani ihtiyaçları karşılamadığı gerçeğini yansıttığı vurgulandı.
2023'te çatışmalardan, doğal afetlerden, hastalıklardan ve diğer krizlerden etkilenen 250 milyon kişiyi desteklemek için küresel fon gereksinimlerinin rekor seviyeye çıkarak 56,7 milyar dolara yükseldiğine işaret edilen açıklamada, bu finansmanın yüzde 40'ından azının karşılandığı ve bu konuda asıl yükü savunmasız kişilerin taşıdığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, "Yeni acil fon akışı, dünyanın en kötü krizleriyle karşı karşıya kalan kişilere hayat kurtaran insani desteğin sürdürülmesine yardımcı olacak." ifadesini kullandı.
Bağışların son yıllardaki en düşük seviyesinde bulunduğu ve CERF'in hayat kurtarıcı etkisinin ciddi zorlukla karşı karşıya olduğunu kaydeden Griffiths, üye ülkelerin CERF'e tam ve zamanında fon sağlamasının artık her zamankinden daha kritik olduğunu vurguladı.?
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