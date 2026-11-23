BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda saldırıların Karadeniz'e yayıldığını ve gıda ihracatını aksatmaya devam ettiğini söyleyerek bu durumun, bölgenin çok ötesinde gıda güvenliği açısından sonuçlar doğurduğu uyarısında bulundu.

DiCarlo, "Ukrayna'nın barış ve güvenliğinin korunması" başlığıyla toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

Ukrayna genelinde can kayıplarına ve altyapı yıkımına yol açan büyük ölçekli saldırıların devam ettiğini belirten DiCarlo, "Milyonlarca insan, bir saldırının evlerini, çocuklarının okullarını veya sevdiklerini vurabileceği korkusuyla yaşıyor. Kış yaklaşırken aileler bir kez daha elektriksiz, susuz veya ısıtmasız bir hayata hazırlanıyor." dedi.

DiCarlo, saldırıların Ukrayna'nın ötesinde, Karadeniz'e yayıldığını ve gıda ihracatını aksatmaya devam ettiğini dile getirerek, bu durumun, bölgenin çok ötesinde gıda güvenliği açısından sonuçlar doğurduğu uyarısını yaptı.

Yıl sonuna yaklaşırken sivil can kayıplarının endişe verici derecede yüksek seviyede olduğuna işaret eden DiCarlo, BM birimlerinin, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'da 877'si çocuk en az 17 bin 994 sivilin öldürüldüğünü ve 3 bin 518'i çocuk 57 bin 854 kişinin de yaralandığını doğruladığını aktardı.

DiCarlo, "Bu rakamlar şaşırtıcı ancak aktif çatışmaların yaşandığı bölgelerdeki birçok kayıp sayısının doğrulanması zor olduğundan, gerçek kayıp sayısının muhtemelen daha yüksek olduğu düşünülüyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna sınırındaki bölgeler de dahil savaş nedeniyle Rusya içinde de sivil kayıplar ve sivil altyapıya verilen hasarla ilgili raporların geldiğini söyleyen DiCarlo, Rus yetkililere göre, yalnızca ekim ayında Rusya genelinde 59 kişinin öldüğünü ve 402 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Karadeniz'deki saldırılar gıda güvenliğini tehdit ediyor

DiCarlo, sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıların nerede olursa olsun durdurulması gerektiğini vurgulayarak, enerji ve diğer sivil altyapıya yönelik tekrarlanan saldırıların, insani ihtiyaçları cephe hatlarının çok ötesine taşıdığını ifade etti.

Ukrayna-Rusya Savaşı'nda kış mevsimi için görünümün son derece endişe verici olduğunu belirten DiCarlo, "Bu yıl enerji altyapısına yönelik saldırılar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha da kapsamlı ve sistematik. Saldırılar bu hızda devam ederse veya yoğunlaşırsa, insani ihtiyaçların mevcut kapasite ve kaynakları aşması muhtemeldir." diye konuştu.

DiCarlo, ayrıca Karadeniz'de insansız hava aracı (İHA) saldırılarının sivil denizciliği tehdit etmeye devam ettiği konusunda uyarıda bulunarak, bunun sonuçlarının bölgenin çok ötesine uzanarak ihtiyaç sahibi ülkelere tahıl ve diğer gıda maddelerinin ihracatını aksattığını söyledi.

Sivil denizcilik ve liman altyapısının korunması gerektiğine işaret eden DiCarlo, ABD'nin arabuluculuğunda Ukrayna ile Rusya arasında devam eden görüşmelerin de ivme kaydetmesini beklediklerini dile getirdi.

DiCarlo, BM'nin barış görüşmeleriyle ilgili tüm çabalara destek verdiğinin altını çizerek, "Tarafları yapıcı bir şekilde görüşmeye, gerçek siyasi irade göstermeye ve gerilimi azaltmak ve barış için somut adımlar atmaya çağırıyoruz." dedi.