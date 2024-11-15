BM'nin 79. Yılı Ankara'da Kutlandı - Son Dakika
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BM'nin 79. Yılı Ankara'da Kutlandı

BM\'nin 79. Yılı Ankara\'da Kutlandı

BM'nin kuruluşunun 79. yılı, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı; Türkiye'nin destek vurgulandı.

15.11.2024 16:57
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(ANKARA) - Birleşmiş Milletler'in (BM) kuruluşunun 79'uncu yıl dönümü Ankara'da düzenlenen resepsiyon ile kutlandı. BM Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi, "BM'nin kurucu üyesi olan Türkiye, çok taraflı sistemin temel taşı olan BM'nin uzun süredir kararlı bir savunucusu olmuştur" dedi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci, "Kurucu bir üye olarak BM'nin temsil ettiği değerlerin güçlü bir destekçisi ve savunucusu olmaya devam ediyoruz"  diye konuştu.

BM'nin kuruluşunun 79'uncu yıl dönümü Ankara Cermodern'de düzenlenen resepsiyon ile kutlandı. Resepsiyona, sayıda yabancı misyon temsilcisi ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalara geçildi. BM Türkiye Mukim Koordinatörü Ahonsi konuşmasında, çatışmaların şiddetlendiğini ve kutuplaşmanın derinleştiğini belirterek, "2024 yılındayız ve küresel açlık var. Bolluk içindeki dünyamızda her on kişiden birinin düzenli olarak bir gün ya da daha uzun süre aç uyuması utanç verici - bu durum ciddi gıda güvensizliği olarak nitelendiriliyor" dedi.

Savaşın yıkımından iklim acil durumuna, artan eşitsizliklerden yapay zeka gibi yeni teknolojilerin getirdiği zorluklara kadar dünyanın sorunlarının hiçbir ülkenin tek başına sağlayamayacağı çözümler gerektirdiğini ifade eden Ahonsi,  "21'inci  yüzyılın zorlukları bağlantılı, kapsayıcı ve tüm insanlığın uzmanlığından yararlanan çerçeveler gibi 21. yüzyılın çözümlerini gerektirir" diye konuştu.

" İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne bağlı kalmalıyız"

Uluslararası hukuku koruyarak ve çatışmaları barışçıl yollarla çözmek için diplomasiyi yoğunlaştırarak  kapsayıcı ve adil toplumlar inşa etme taahhüdünün yeniden teyit edilmesi gerektiğini vurgulayan Ahonsi, "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne ve onun tüm insanlar için onur ve özgürlük vaadine bağlı kalmalıyız. Eşitsizlik, ayrımcılık ve şiddete, özellikle de tüm amaçlarımıza ulaşmamızda tam katılımları kritik öneme sahip olan kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddete karşı duruşumuzu net bir şekilde ortaya koymalıyız" ifadelerini kullandı.

Ahonsi, Gelecek Paktı'nda özetlenen eylemlerin küresel yönetişimi ilerletmeye, uluslararası barış ve güvenliği güçlendirmemize, kalkınma için bilim ve teknolojinin teşvik edilmesi ve gençlerin geleceklerini şekillendirmesine yardımcı olacağına inancını dile getirdi.

BM'nin kurucu üyesi olan Türkiye'nin, BM'nin uzun süredir kararlı bir savunucusu olduğunu söyleyen Ahonsi, "BM ile küresel, bölgesel ve ulusal düzeylerde yapıcı, üretken ve ileri görüşlü ilişkiler sürdürmüştür. Türkiye'deki BM kuruluşları, fonları ve programları, Türkiye'nin tüm vatandaşlarına ve sakinlerine fayda sağlayan, hiç kimsenin geride bırakılmamasını sağlamak üzere, Türkiye'nin gelişmiş, yüksek gelirli bir ülke olma vizyonunu gerçekleştirmesine destek olmak için özenle ve stratejik bir şekilde çalışarak hükümet ve diğer ortaklarla, hem toplu hem de bireysel olarak, işbirliği yapmaya devam edecektir" diye konuştu.

Ekinci: BM için acı dolu bir yıl

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, örgütün kuruluşunun 79'uncu yıl dönümü kutlamasının Geleceğin Zirvesi'nin toplanmasıyla aynı zamana denk geldiğini belirterek, "Türkiye bu Zirve'yi desteklemiştir. Pakt'taki taahhütlerimizin yerine getirilmesi için diğer BM üyeleriyle birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kuruluş yıl dönümünü hüzünle kutladıklarını dile getiren Ekinci, başta Gazze olmak üzere çatışma bölgelerinde görevlerini yaparken hayatını kaybeden BM personelinin sayısının rekor seviyelere ulaşmasından dolayı BM için acı dolu bir yıl olduğunu kaydetti. BM barış gücü misyonlarının hedef alındığı saldırılara şahit olduklarını söyleyen Ekinci, "BM Genel Sekreteri'nin kendisi bile uluslararası topluma uluslararası hukuk ve BM Şartı'nda yer alan yükümlülükleri hatırlattığı için sözlü saldırıların hedefi haline geldi. Bu saldırılar, merkezinde BM'nin yer aldığı çok taraflılığa her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu bir dönemde gerçekleşti" dedi.

Türkiye'nin BM Şartı ilkelerinin korunması ve barışın tesisi ile sürdürülmesi çabalarında BM ve kurumlarını desteklemeye devam edeceğini belirten Bakan Yardımcısı Ekinci, "Kurucu bir üye olarak BM'nin temsil ettiği değerlerin güçlü bir destekçisi ve savunucusu olmaya devam ediyoruz. BM'nin bütçesine en fazla katkı sağlayan ilk 20 ülke arasında yer alıyoruz. BM'de barış için arabuluculuk girişimlerine öncülük etmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Diplomasi, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Ankara, Dünya, Son Dakika

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