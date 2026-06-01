BM Okuluna Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM Okuluna Saldırı

01.06.2026 23:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Gazze'de yerinden edilmiş aileler için barınak sağlayan BM okuluna hava saldırısı düzenledi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'de yerinden edilmiş ailelerin barındığı BM'ye ait bir okul binasına hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Dujarric, "Dün, Gazze'nin Nusayrat bölgesinde bulunan ve yerinden edilmiş ailelere barınak sağlamak amacıyla kullanılan bir BM okul binasının çatısı, düzenlenen bir hava saldırısı sonucu isabet almış ve hasar görmüştür. Neyse ki, bu saldırıda herhangi bir yaralanma yaşandığına dair bir rapor gelmedi." ifadelerini kullandı.

İsrailli askerler, Batı Şeria'da güvenlik bariyerini aşmaya çalışan Filistinliyi öldürdü

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) işgal altındaki Batı Şeria'daki son gelişmelerle ilgili hazırladığı raporları da paylaşan Dujarric, "Rapora göre dün, Batı Şeria'nın doğusundaki İsrail güvenlik bariyerini aşarak Doğu Kudüs'e geçmeye çalışan ve bunu iş aramak amacıyla yaptığı bildirilen bir Filistinli, açılan ateş sonucu hayatını kaybetmiştir." dedi.

Sözcü Dujarric, bu olayın İsrail'in Ekim 2023'te, Filistinlilerin iş ve diğer amaçlarla Doğu Kudüs veya İsrail'e erişimini sağlayan izinlerin çoğunu iptal edip askıya almasından bu yana yaşanan gelişmelerin bir parçası olduğunu belirtti.

Dujarric, söz konusu tarihten 11 Mayıs 2026'ya kadar İsrail tarafından güvenlik bariyerini aşmaya çalışırken öldürülen Filistinli sayısının 17, yaralı sayısının ise 290 olarak kayıtlara geçtiği bilgisini paylaştı.

Zikim Geçidi'nin bu hafta da kapalı kalmaya devam edeceğini vurgulayan Dujarric, "Böylece Batı Şeria'da, kargo geçişleri için kullanabileceğimiz tek giriş noktası olarak yalnızca Kerem Ebu Salim (Şalom) Sınır Kapısı kalmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Tel Aviv yönetimi, ateşkes şartlarının geçerli olduğu Gazze'de en son nisan ayında, İsrail tanklarının Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesine doğru ilerlediği operasyonlar sırasında, yerinden edilmiş sivillerin sığındığı bir BM okulunu doğrudan silah ateşiyle hedef almıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Okuluna Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salim Güran: Bugün sadece Narin’in hakkını kaybetmediler, bütün ailenin hakkını yok ettiler Salim Güran: Bugün sadece Narin'in hakkını kaybetmediler, bütün ailenin hakkını yok ettiler
ABD ve Suriye’den sürpriz görüşme Şara’nın Trump’tan kritik bir isteği var ABD ve Suriye'den sürpriz görüşme! Şara'nın Trump'tan kritik bir isteği var
Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti
İran, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın istifa ettiği iddiasını yalanladı İran, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın istifa ettiği iddiasını yalanladı
Kuveyt genelinde sirenler çalıyor Füze ve İHA’lara müdahale ediliyor Kuveyt genelinde sirenler çalıyor! Füze ve İHA'lara müdahale ediliyor
Kolombiya’da seçim sonrası gerilim: De la Espriella ile Cepeda karşı karşıya Kolombiya'da seçim sonrası gerilim: De la Espriella ile Cepeda karşı karşıya

23:49
Vincenzo Montella 3 oyuncusuna özel parantez açtı: Onlara inanıyorum
Vincenzo Montella 3 oyuncusuna özel parantez açtı: Onlara inanıyorum
23:27
Eljif Elmas’tan transfer mesajı: İstanbul’da yaşamak istiyorum
Eljif Elmas'tan transfer mesajı: İstanbul'da yaşamak istiyorum
23:19
Sinan Burhan: 1 hafta içinde CHP, Özgür Özel’i ihraç edecek
Sinan Burhan: 1 hafta içinde CHP, Özgür Özel'i ihraç edecek
21:17
CHP’de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın
CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın
20:59
Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torun sayısı 10’a yükseldi
Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torun sayısı 10'a yükseldi
20:53
İran’ın resti Trump’ı korkuttu: İsrail Lübnan’a asker göndermeyecek
İran'ın resti Trump'ı korkuttu: İsrail Lübnan'a asker göndermeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 00:05:39. #7.13#
SON DAKİKA: BM Okuluna Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.