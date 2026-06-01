BM Okuluna Saldırı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'de yerinden edilmiş ailelerin barındığı BM'ye ait bir okul binasına hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Dujarric, "Dün, Gazze'nin Nusayrat bölgesinde bulunan ve yerinden edilmiş ailelere barınak sağlamak amacıyla kullanılan bir BM okul binasının çatısı, düzenlenen bir hava saldırısı sonucu isabet almış ve hasar görmüştür. Neyse ki, bu saldırıda herhangi bir yaralanma yaşandığına dair bir rapor gelmedi." ifadelerini kullandı.

İsrailli askerler, Batı Şeria'da güvenlik bariyerini aşmaya çalışan Filistinliyi öldürdü

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) işgal altındaki Batı Şeria'daki son gelişmelerle ilgili hazırladığı raporları da paylaşan Dujarric, "Rapora göre dün, Batı Şeria'nın doğusundaki İsrail güvenlik bariyerini aşarak Doğu Kudüs'e geçmeye çalışan ve bunu iş aramak amacıyla yaptığı bildirilen bir Filistinli, açılan ateş sonucu hayatını kaybetmiştir." dedi.

Sözcü Dujarric, bu olayın İsrail'in Ekim 2023'te, Filistinlilerin iş ve diğer amaçlarla Doğu Kudüs veya İsrail'e erişimini sağlayan izinlerin çoğunu iptal edip askıya almasından bu yana yaşanan gelişmelerin bir parçası olduğunu belirtti.

Dujarric, söz konusu tarihten 11 Mayıs 2026'ya kadar İsrail tarafından güvenlik bariyerini aşmaya çalışırken öldürülen Filistinli sayısının 17, yaralı sayısının ise 290 olarak kayıtlara geçtiği bilgisini paylaştı.

Zikim Geçidi'nin bu hafta da kapalı kalmaya devam edeceğini vurgulayan Dujarric, "Böylece Batı Şeria'da, kargo geçişleri için kullanabileceğimiz tek giriş noktası olarak yalnızca Kerem Ebu Salim (Şalom) Sınır Kapısı kalmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Tel Aviv yönetimi, ateşkes şartlarının geçerli olduğu Gazze'de en son nisan ayında, İsrail tanklarının Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesine doğru ilerlediği operasyonlar sırasında, yerinden edilmiş sivillerin sığındığı bir BM okulunu doğrudan silah ateşiyle hedef almıştı.