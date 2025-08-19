BM: Orta Doğu'da 584 İnsani Yardım Çalışanı Öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

BM: Orta Doğu'da 584 İnsani Yardım Çalışanı Öldü

19.08.2025 19:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağustos 2023'ten bu yana Orta Doğu'da insani yardım çalışanlarına yönelik saldırılarda 584 ölüm.

Birleşmiş Milletler (BM), Orta Doğu'da Ağustos 2023'ten bu yana 584 insani yardım çalışanının öldürüldüğünü bildirdi.

İşgal altındaki Filistin toprakları, Suriye, Yemen ve Lübnan'daki BM insani yardım koordinatörleri, 19 Ağustos "Dünya İnsani Yardım Günü" vesilesiyle bir açıklama yayımladı.

Geçen yıl Dünya İnsani Yardım Günü'nde Orta Doğu'da nüfuza sahip güçlerden, insani yardım alanında görev yapanlara yönelik saldırıların önüne geçilmesini talep ettiklerine dikkat çekilen açıklamada, üzerinden bir yıl geçtiği halde yanıt bulamadıkları taleplerini sürdürdükleri ifade edildi.

Ağustos 2024'ten bu yana işgal altındaki Filistin toprakları, Yemen, Suriye ve Lübnan'da insani yardım alanında görev yapan 446 kişinin öldürüldüğü, yaralandığı ve tutuklandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Böylece Ağustos 2023'ten bu yana insani yardım alanında çalışan kurban sayısı 841'e çıkmış oldu. Bunlardan 584'ü öldürüldü, 215'i yaralandı, 38'i gözaltına alındı ve 4'ü de kaçırıldı."

Orta Doğu bölgesinde insani yardım çalışanlarının benzeri görülmemiş saldırı ve ihlallere maruz kaldıklarına işaret edilen açıklamada, dünyanın bu dönemde hem insani yardım çalışanlarını hem de onların bu bölgede korumaya çalıştıkları toplulukları yüzüstü bıraktığı ifade edildi.

İnsani yardım çalışanlarına yönelik saldırıların artık geleneksel sınırları aştığı ve bu saldırıların küresel sistemi, uluslararası insani hukuku ve ortak insanlık değerlerini tehdit eder hale geldiğine dikkat çekilen açıklamada, "Bu ihlallere ilişkin konuşmak bile riskli hale geldi. Bu durum, insani operasyonların güvenliğini ve sivillere ulaşma çalışmalarımızı engelleyebiliyor." denildi.

İnsani yardım çalışanlarına yönelik ihlaller karşısında adaletin sağlanamadığı vurgulanan açıklamada, bu durumun başka tarafları benzer ihlallere teşvik ettiği uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM: Orta Doğu'da 584 İnsani Yardım Çalışanı Öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
İLBANK’tan Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne 860 milyon liralık finansman İLBANK'tan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne 860 milyon liralık finansman
Altın varaklı odadan cezaevine Suç örgütüne yönelik operasyonda çok sayıda tutuklama kararı Altın varaklı odadan cezaevine! Suç örgütüne yönelik operasyonda çok sayıda tutuklama kararı
Hakim Ziyech Süper Lig’e dönüyor Hakim Ziyech Süper Lig'e dönüyor
Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ’Aydın’ çağrısı: Seçimleri yenileyelim Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Aydın' çağrısı: Seçimleri yenileyelim
Zelenski ile görüşen Trump: Hemen ateşkes istiyoruz ancak şu anda gerçekleşmiyor Zelenski ile görüşen Trump: Hemen ateşkes istiyoruz ancak şu anda gerçekleşmiyor
Adana’da uçuruma yuvarlanan otomobilde 5 kişi hayatını kaybetti Adana'da uçuruma yuvarlanan otomobilde 5 kişi hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1092 yabancı suçlu yakalandı İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1092 yabancı suçlu yakalandı
Serdar Ali Çelikler’den henüz ikinci haftada Süper Lig için çok konuşulacak iddia Serdar Ali Çelikler'den henüz ikinci haftada Süper Lig için çok konuşulacak iddia

16:56
Takma gözünü eline alarak konuşan gaziden komisyona damga vuran sözler
Takma gözünü eline alarak konuşan gaziden komisyona damga vuran sözler
16:20
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 19:54:22. #7.13#
SON DAKİKA: BM: Orta Doğu'da 584 İnsani Yardım Çalışanı Öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.