BM Raportörü: Gazze'de Soykırım ve Şiddet

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NEW Birleşmiş Milletler'in (BM) kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddet konularındaki Özel Raportörü Reem Alsalem, " Gazze'deki soykırımda üremeye yönelik şiddet uygulanıyor." dedi.

Alsalem, AA muhabirinin, "Sizce İsrail kadın ve çocukları sistematik olarak hedef alıyor mu?" sorusunu yanıtlarken açıklamalarında sıklıkla Filistinli kadınlar, çocuklar ve genel olarak sivillerin maruz kaldığı şiddete değindiğine işaret ederek, sadece kadınların değil, Filistinli erkeklerin de cinsel şiddet gördüğünü dile getirdi.

"Gazze'deki soykırımda üremeye yönelik şiddet uygulanıyor." diye konuşan Alsalem, Filistin halkının üremesini engellemek için kadınlara yönelik acımasızca saldırılar yürütüldüğünü söyledi. Alsalem, aynı zamanda yeni doğanların ölüme terk edilmeleri, fertilite kliniklerinin vurulması, hamile ve emziren kadınların aç ve susuz bırakılmaları ve tedavilerin yapılacağı hastanelere düzenlenen saldırıların bunun bir parçası olduğunu ifade etti.

Alsalem, saldırıların kasıtlı bir şekilde gerçekleştiğinin kesin olduğunu belirterek, Filistinli kadın ve çocukların hem İsrail hükümeti hem de İsrail toplumunun büyük bir kısmı tarafından "insan gibi görülmediğini" dile getirdi.

Gazze'yi ziyaret edip etmediğine ilişkin ise Alsalem, bunun için talepte bulunduğunu, Filistin hükümetinin talebini memnuniyetle karşıladığını ancak İsrail'in izin vermediğini bildirdi.

Alsalem, halihazırda İsrail'in izni olmadan Gazze ya da işgal altındaki Batı Şeria'ya giriş yapmanın mümkün olmadığına dikkati çekti.