BM Raportörü: İsrail'e karşı silah ambargosu ve yaptırım uygulanmalı

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail'e karşı silah ambargosu ve yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.
BM Raportörü Albanese, görüntülü mesajında, İsrail'in Gazze'de toplu katliama ve hayatı yaşanmaz hale getirecek koşullara imza attığını belirtti.
Albanese, İsrail saldırıları nedeniyle yaşananların Gazze'nin gerçeği olduğuna ve oluşan yıkımın izlerinin gelecek nesilleri de etkileyeceğine dikkati çekti.
İsrail'e karşı somut adımlar atılması gerektiğini dile getiren Albanese, Tel Aviv'e silah ambargosunun yanı sıra ekonomik, siyasi ve diplomatik yaptırım uygulanması çağrısı yaptı.
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