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BM Raportöründen Gazze Eleştirisi

Albanese, BM üyesi ülkeleri Gazze'yi göz ardı ettikleri için eleştirerek empati eksikliğine dikkat çekti.

31.10.2024 00:16
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, BM'ye üye bazı ülkelerin Gazze'yi gözardı etmesini eleştirerek, "Peki siz 42 bin kişinin ölümünün ardından hala Filistinlilerle empati kuramıyor olabilir misiniz? Bu mümkün mü?" dedi.

Albanese, sosyal, insani ve kültürel konuların ele alındığı BM 3. Komitesi'nde üye ülkelere açıklamalarda bulundu.

Bazı üye ülkelerin geçen seneki metinlerin aynısını bu yıl da okuduklarına işaret eden Albanese, "Bu odaya her girdiğimde bir şok ve hayal kırıklığı yaşıyorum." diye konuştu.

Albanese, Hamas'ı kınadığını, İsrail'le dayanışma içinde olduğunu ve esirlerin serbest bırakılmasını talep ettiğini belirterek, "Peki siz 42 bin kişinin ölümünün ardından hala Filistinlilerle empati kuramıyor olabilir misiniz? Bu mümkün mü?" sorusunu yöneltti.

Gazze konusunda tek kelime etmeyen ülkelerin empatiden yoksun olduğunu kaydeden Albanese, empatinin insanlığı bir arada tutan tutkal görevi gördüğünü söyledi.

Albanese, söz konusu üye ülkelerin bu tavrı sürdürmesi halinde dünyanın geri kalanı için daha da "gereksiz" hale geleceklerini ifade ederek, Avrupa'da ve birçok Batı ülkesinde insan haklarının okullarda öğretildiğini hatırlattı.

Buna rağmen bu ülkelerin sokaklarında Filistin için destek gösterilerinin engellendiğine işaret eden Albanese, bu ülkelerin gençlere "müttefikimiz İsrail'e dokunmayın" mesajı verdiğini ve toplanma ile ifade özgürlüğünü kısıtladığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Politika, Filistin, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

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