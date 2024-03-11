BM Raporuna Göre Suriye'de Esed Rejimi Gözaltındakileri Ortadan Kaldırmaya Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BM Raporuna Göre Suriye'de Esed Rejimi Gözaltındakileri Ortadan Kaldırmaya Devam Ediyor

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin gözaltındakileri ortadan kaldırmaya, işkenceye ve kötü muameleye devam ettiğini bildirdi. Rapor, Suriye'de 2020'den beri görülmemiş şiddet dalgası yaşandığını ve savaşın taraflarının sivillere ve altyapıya muhtemelen savaş suçuna varacak şekilde saldırılar düzenlediğini vurguladı. Ayrıca raporda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasıyla gerilimin arttığı ve Suriye'de faaliyet gösteren altı yabancı ordunun bazıları arasında çatışma endişelerinin arttığı belirtildi. Raporda ayrıca, PKK/YPG'nin DEAŞ'lı teröristlerin ailelerini tuttuğu kamplarda zalimce ve insanlık dışı muamelelerin olduğu ve Suriye halkının büyük bir zorlukla karşı karşıya olduğu ifade edildi.

11.03.2024 19:01  Güncelleme: 19:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Suriye'de "Beşşar Esed rejiminin gözaltındakileri ortadan kaldırmaya, işkenceye ve kötü muameleye devam ettiğini" bildirdi.

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, devam eden BM İnsan Hakları Konseyinin 55. Oturumu kapsamında rapor yayımladı.

Raporda, Suriye'de 2020'den beri görülmemiş şiddet dalgası yaşandığı vurgulanırken, savaşın taraflarının sivillere ve altyapıya "muhtemelen savaş suçuna varacak" şekilde saldırılar düzenlediği belirtildi.

"Suriye'deki benzeri görülmemiş insani kriz, insanları giderek derinleşen bir umutsuzluğa sürüklüyor." ifadelerinin yer aldığı raporda, son dönemde çatışmalarda yaşanan artışın, 5 Ekim 2023'te Esed rejimi kontrolündeki Humus kentinde bir askeri akademi mezuniyet törenindeki saldırının ardından başladığına dikkat çekildi.

Esed rejimi ve Rus güçlerinin buna 3 hafta içinde muhaliflerin kontrolündeki en az 2 bin 300 bölgeyi etkileyen bombardımanlarla karşılık verdiği, bunun da yüzlerce sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden olduğunun altı çizildi.

Raporda, "Esed rejiminin gözaltındakileri ortadan kaldırmaya, işkenceye ve kötü muameleye devam ettiği" ve daha fazla ölümün belgelendiği kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasıyla başta İsrail, İran ve ABD olmak üzere Suriye'de faaliyet gösteren altı yabancı ordunun bazıları arasındaki gerilimin arttığı ve bunun da daha geniş çaplı çatışma endişelerini artırdığı vurgulandı.

Bu süreçte İsrail'in Suriye'de İran bağlantılı olduğu ifade edilen bölgeleri ve güçleri en az 35 kez vurduğu, Halep ve Şam havaalanlarına saldırarak hayati önem taşıyan BM insani hava hizmetlerini geçici olarak durdurduğunun rapor edildiği bildirildi.

İran yanlısı grupların Suriye'deki ABD üslerine 100'den fazla kez saldırdığı ve ABD'nin de Suriye'nin doğusundaki İran yanlısı milislere hava saldırılarıyla karşılık verdiği ifade edildi.

Suriye'de terör örgütü PKK/ YPG'nin DEAŞ'lı teröristlerin ailelerini tuttuğu Hol ve Roj kamplarında zalimce ve insanlık dışı muamelelerin yanı sıra kişisel haysiyete yönelik hakaretlere varan uygulamaların olduğu belirtildi.

Suriye halkının benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya kaldığı vurgulanan raporda, "Ülkede şu anda 16,7 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Krizin başlangıcından bu yana ihtiyaç sahibi insan sayısında en yüksek düzeye ulaşıldı." ifadesi yer aldı.

"Suriye halkının yüzde 90'ından fazlası yoksulluk içinde yaşıyor"

Raporda görüşlerine yer verilen BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Paulo Pinheiro, Ekim 2023'ten bu yana Suriye'deki çatışmalarda son dört yılın en büyük tırmanışının yaşandığını belirtti.

Pinheiro, "Bölgenin kargaşa içinde olduğu bir dönemde, Suriye topraklarındaki çatışmayı kontrol altına almak için kararlı bir uluslararası çaba gerekiyor. Suriye'nin de acilen ateşkese ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Suriye halkı bu "yıkıcı ve uzun süren" savaşın daha fazla yoğunlaşmasına dayanma gücünün olmadığını vurgulayan Pinheiro, halkın yüzde 90'ından fazlasının yoksulluk içinde yaşadığının altını çizdi.

Komisyonun, son görev raporunu 18 Mart'ta BM İnsan Hakları Konseyine sunacağı da belirtildi.

Kaynak: AA

Beşşar Esed, Suriye, İsrail, Gazze, YPG, PKK, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Raporuna Göre Suriye'de Esed Rejimi Gözaltındakileri Ortadan Kaldırmaya Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Depremlerin Etkilediği Malatya ve Adıyaman'da Afetzede Vatandaşlar İftar Yaptı
    20:09 Depremlerin Etkilediği Malatya ve Adıyaman'da Afetzede Vatandaşlar İftar Yaptı

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya ve Adıyaman'da afetzede vatandaşlar kaldıkları konteynerlerde ilk iftarlarını yaptı. Kent merkezindeki Kaynarca Konteyner Kent'te kalan aileler, konteynerlerinde iftarlıklarını hazırladı ve kurdukları yer sofralarında oruçlarını açtı. Adıyaman'da da afetzedeler, kaldıkları konteyner kentlerde ilk oruçlarını açtı. AFAD koordinesinde Deniz Feneri işbirliğiyle K10 konteyner kentte kurulan iftar çadırında yaklaşık 947 afetzedeye yemek verildi.

  • Fırınlarda pide kuyruğu oluştu
    20:08 Fırınlarda pide kuyruğu oluştu

    Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti haline gelen Ramazan pidesini almak isteyen vatandaşlar fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Uzun pide kuyruklarını beklemek istemeyen vatandaşlar ekmek ve daha önceden çıkmış pideleri almayı tercih etti. Ezan okunmasına rağmen pide kuyruğunun sürdüğü görüldü.

  • Bir adımla il değiştirip, 2 dakika farkla iftar açıyorlardı: Bir devir sona erdi
    20:07 Bir adımla il değiştirip, 2 dakika farkla iftar açıyorlardı: Bir devir sona erdi

    Ordu'nun Şentepe Mahallesi ile Samsun'un Ambartepe Mahallelerinde oturanlar, kapı komşusu olmasına rağmen iftarlarını ikişer dakika farkla açıyordu. İlçe müftülerinin görüşmesi sonrası ezan saatleri eşitlendi.

  • Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK maçı hazırlıklarına başladı
    20:07 Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK maçı hazırlıklarına başladı

    Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında evinde oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular yenilenme idmanı gerçekleştirdi. Sakatlığı devam eden Atakan Cangöz antrenmana katılmadı. Ekip, yarın yapılacak idmanla hazırlıklarına devam edecek.

  • Van'da 199 düzensiz göçmen yakalandı
    20:05 Van'da 199 düzensiz göçmen yakalandı

    Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 199 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi. Ayrıca, 13 organizatör hakkında yasal işlem yapıldığı ifade edildi.

  • Ordu'da faciadan dönüldü: Evde oynadığı akülü araç alevler içerisinde kaldı
    20:02 Ordu'da faciadan dönüldü: Evde oynadığı akülü araç alevler içerisinde kaldı

    Ordu'nun Ünye ilçesinde evin içinde gezen çocuğun akülü arabası bir anda alevler içerisinde kaldı. Evde kısa süreli panik yaşanırken, yangın sonrası evin bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

  • DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Türkiye'nin İHA'lara İhtiyacı Yok
    19:59 DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Türkiye'nin İHA'lara İhtiyacı Yok

    DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bitlis'te düzenlenen Halk Buluşması'nda Türkiye'nin silahlı insansız hava araçlarına (İHA) ihtiyacı olmadığını savundu. Bakırhan, tanka ve topa harcanan paraya değil, emekliye ve halkın onurlu bir işe, aşa ve barışa ihtiyaç olduğunu belirtti.


19:52 Gaziantep FK-Beşiktaş maçında ilk 11’ler belli oldu Gaziantep FK-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
19:09 İBB Spor Kulübü Başkanı’nın para sayma görüntüleriyle ilgili CHP açıklama İBB Spor Kulübü Başkanı'nın para sayma görüntüleriyle ilgili CHP açıklama
18:17 İmamoğlu: Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek İmamoğlu: Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek
17:43 Otomobilin boyasını beğenmeyip para vermeyen müşterisini öldürdü Otomobilin boyasını beğenmeyip para vermeyen müşterisini öldürdü
17:19 CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den ramazan gafı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ramazan gafı
18:56 Çin’deki kömür madeni patlamasında 7 kişi öldü, 2 kişi kayıp Çin'deki kömür madeni patlamasında 7 kişi öldü, 2 kişi kayıp
18:18 Fenerbahçe’den Galatasaray’a jet hızında yanıt: Paradoks Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet hızında yanıt: Paradoks
17:50 Fenerbahçe maçından örnekler veren Galatasaray, TFF’yi fena bombaladı Fenerbahçe maçından örnekler veren Galatasaray, TFF'yi fena bombaladı
17:26 Trabzonspor cephesinden Fenerbahçe maçı için TFF’ye çağrı Trabzonspor cephesinden Fenerbahçe maçı için TFF'ye çağrı
16:34 MHK, Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakemini kızağa çekti MHK, Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakemini kızağa çekti
16:16 MHP Milletvekili Levent Uysal’ın avukatı, “Sırbistan vatandaşlığı hukuka uygundur“ dedi MHP Milletvekili Levent Uysal'ın avukatı, "Sırbistan vatandaşlığı hukuka uygundur" dedi
15:52 Kadınlar Günü cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı Anne kıza saldırmıştı Kadınlar Günü cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Anne kıza saldırmıştı
15:45 Seher’e ve Aysel’e kurşun yağdıran katil gün yüzü göremeyecek Seher'e ve Aysel'e kurşun yağdıran katil gün yüzü göremeyecek
15:21 Cem Yılmaz, Ramazan ayında yaptığı içkili paylaşım nedeniyle linç ediliyor Cem Yılmaz, Ramazan ayında yaptığı içkili paylaşım nedeniyle linç ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 20:06:45. #1.13#
SON DAKİKA: BM Raporuna Göre Suriye'de Esed Rejimi Gözaltındakileri Ortadan Kaldırmaya Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement