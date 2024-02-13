BM, Refah'a yönelik kara saldırısının katliama yol açabileceği uyarısında bulundu - Son Dakika
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BM, Refah'a yönelik kara saldırısının katliama yol açabileceği uyarısında bulundu

BM, Refah\'a yönelik kara saldırısının katliama yol açabileceği uyarısında bulundu

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, İsrail hükümetinin artık uluslararası toplumun çağrılarını duymak zorunda olduğunu belirterek, Refah'a yönelik kara saldırısının katliama yol açabileceği uyarısında bulundu. Griffiths, Gazze halkının zor koşullarda yaşadığını ve insani yardım sistemini sürdürmek için yeterli güvence, malzeme ve personel olmadığını ifade etti.

13.02.2024 22:41  Güncelleme: 22:43
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), Refah'a yönelik kara saldırısının katliama yol açabileceği uyarısında bulunarak, İsrail hükümetinin artık uluslararası toplumun çağrılarını duymak zorunda olduğunu bildirdi.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Uzun zamandır korkulan senaryonun çok hızlı bir şekilde gerçekleşmeye başladığını belirten Griffiths, Gazze halkının yarısından fazlasının Refah'a sıkışmış bir şekilde "ölümle göz göze" yaşadığını vurguladı.

Griffiths, söz konusu kişilerin yiyecek, tıbbi hizmet, yatacak ve gidecek yerleri olmadığının altını çizerek, "Tüm Gazze halkı gibi onlar da yoğunluk, kapsam ve gaddarlık açısından eşi benzeri görülmemiş saldırıya maruz kalıyorlar." ifadelerini kullandı.

Gazze'de çoğu çocuklar ve kadınlar olmak üzere 28 binden fazla kişinin öldürüldüğünü kaydeden Griffiths, insani yardım çalışanlarının da "imkansızı zorlayarak" ellerinden geleni yaptıklarını aktardı.

Griffiths, tüm bunların üstüne kamu düzeninin çöktüğünü ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yönelik fonların kesilmeye başlandığını anımsattı.

İnsani yardım çalışanlarının vurulduğuna, silah zoruyla tutulduğuna ve öldürüldüğüne işaret eden Griffiths, insani yardım sisteminin yıkılmak üzere olduğunu vurguladı.

Griffiths, bugün alarmı tekrar çaldığını belirterek, Refah'a yönelik kara saldırısının katliama yol açabileceği uyarısında bulundu.

Uluslararası toplumun Refah'a saldırı karşısında İsrail'e ikazlarını sürdürdüğünü, İsrail hükümetinin artık uluslararası toplumun çağrılarını duymak zorunda olduğunu bildiren Griffiths, insani yardım sistemini sürdürmek için yeterli güvence, malzeme ve personel olmadığını da kaydetti.

Griffiths, "Tarih affetmeyecek. Bu savaşın sonlanması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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