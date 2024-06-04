BM: Sığınma talep etmek temel bir insan hakkıdır - Son Dakika
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BM: Sığınma talep etmek temel bir insan hakkıdır

BM: Sığınma talep etmek temel bir insan hakkıdır

ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD-Meksika sınırını yasa dışı göçmen girişlerine geçici olarak kapatan başkanlık kararnamesini imzalamasıyla ilgili, BM, 'sığınma talep etmenin temel bir insan hakkı' olduğunu bildirdi. BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Florencia Soto Nino, Biden'ın kararının detaylı incelemeleri gerektiğini belirtirken, sığınma talep etme hakkının önemine vurgu yaptı.

04.06.2024 22:33
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD-Meksika sınırını yasa dışı göçmen girişlerine geçici olarak kapatan başkanlık kararnamesini imzalamasıyla ilgili, "sığınma talep etmenin temel bir insan hakkı" olduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Florencia Soto Nino, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Biden'ın ABD-Meksika sınırını yasa dışı göçmen girişlerine geçici olarak kapatmasıyla ilgili bir soruyu cevaplayan Nino, açıklamanın çok yeni olduğunu, daha detaylı incelemeleri gerektiğini söyledi.

Nino, diğer taraftan konuya ilişkin temel prensipleri bulunduğunu belirterek, "Sığınma talep etme temel bir insan hakkıdır." dedi.

İhtiyacı olanların sığınmaya ulaşımının büyük öneme sahip olduğuna işaret eden Nino, ülkelerinde zulme uğrama korkusu taşıyan kişilerin güvenli bölgeye erişimi olması gerektiğini vurguladı.

Biden, ABD-Meksika sınırını yasa dışı göçmen girişlerine geçici olarak kapatan başkanlık kararnamesini imzalayarak, Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasındaki en önemli tartışmalardan sınır güvenliği konusunda bugüne kadarki en dikkat çekici adımını atmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM: Sığınma talep etmek temel bir insan hakkıdır - Son Dakika

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