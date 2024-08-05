BM: Sosyal medyadaki ırkçı şiddet artışı kabul edilemez

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, sosyal medya platformlarındaki ırkçı şiddeti ve nefreti kışkırtan içerik artışının korkutucu ve kabul edilemez olduğunu bildirdi.

BM İnsan Hakları Ofisi, son dönemde sosyal medyada, ırkçı şiddeti ve nefreti körükleyici paylaşımların artmasına ilişkin, X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

"Sosyal medyada ırkçı şiddeti ve nefreti kışkırtan içeriklerin artışı korkutucu ve kabul edilemez." ifadesinin yer aldığı paylaşımda, dijital platformların, ifade özgürlüğünü ihlal etmeden, BM İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri uyarınca hareket etmesi gerektiğini belirtildi.