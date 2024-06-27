BM, Sudan'daki yardım operasyonlarını artırıyor

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 27 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), ortaklarıyla birlikte Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinin başkenti El Faşir başta olmak üzere Darfur ve Hartum bölgelerindeki sıcak noktalarda yardım operasyonlarını artırmaya çalıştıklarını açıkladı.

BM ajansı, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, El Faşir ve çevresindeki durumun özellikle endişe verici olduğunu belirtti.

BM Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) göre son dönemdeki çatışmalarda 400'ün üzerinde çocuğun öldürüldüğü ya da sakat kaldığı bildirilirken, nüfusun yoğun olduğu bölgelerde patlayıcı silahların süre gelen kullanımı, siviller ve yardım çalışanları açısından ek riskler oluşturuyor.

Dünya Gıda Programı (WFP) da ülkenin doğu ve orta kesimindeki El Cezire eyaletinde 135.000'nden fazla kişiye kritik acil gıda ve beslenme malzemeleri dağıttıklarını bildirdi. Böylelikle WFP'nin yardım malzemeleri, çatışmaların Aralık ayında eyaletin başkenti Vad Medeni'ye sıçramasından bu yana ilk kez Sudanlılara ulaşmış oldu.

WFP ayrıca, 164.000 erkek, kadın ve çocuk için 2.300 metrik tonun üzerinde gıda yardımı taşıyan bir konvoyun, Çad'dan geçerek Kuzey ve Orta Darfur'a doğru ilerlediğini de kaydetti.

Durumun özellikle çocuklar açısından son derece vahim olduğunu belirten UNICEF, Sudan'daki 24 milyon çocuğun yarısından fazlasını teşkil eden yaklaşık 14 milyon çocuğun acilen insani yardıma ihtiyaç olduğunu vurguladı.