BM, Sudan'ın kaosa sürüklendiğini belirterek acil adım çağrısı yaptı - Son Dakika
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BM, Sudan'ın kaosa sürüklendiğini belirterek acil adım çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'ın kaosa sürüklenmeye devam ettiğini belirterek, acil adım atılması çağrısında bulundu. BM Güvenlik Konseyinde (BMGK), Sudan'daki gelişmeler ele alındı. Üye ülkeleri bilgilendiren BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Operasyonlar ve Savunma Birimi Direktörü Edem Wosornu, Sudan'ın kıtlığın eşiğinde olduğunu kaydederek, yaklaşık 5 milyon kişinin 'acil düzeyde' gıda güvencesizliğiyle karşı karşıya olduğunu anımsattı. BM'nin Sudan yardım planının sadece yüzde 16 düzeyinde fonlandığını aktaran Wosornu, 'Büyük can kaybını önlemek için zamana karşı yarışıyoruz. Fon için beklediğimiz her ilave gün, daha fazla canı riske atıyor.' dedi.

18.06.2024 19:27
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'ın kaosa sürüklenmeye devam ettiğini belirterek, acil adım atılması çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyinde (BMGK), Sudan'daki gelişmeler ele alındı.

Üye ülkeleri bilgilendiren BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Operasyonlar ve Savunma Birimi Direktörü Edem Wosornu, 4 aydan daha kısa sürede BMGK'nin Sudan'daki durumu 6. kez ele almak zorunda kaldığına dikkati çekti.

Wosornu, "Üzülerek söylüyorum ki, Sudan kaosa sürüklenmeye devam ediyor." mesajı vererek, özellikle El Faşir bölgesindeki durumun ciddiyetine işaret etti.

El Faşir'de 800 bin kişinin hayatının tehlikede olduğunun altını çizen Wosornu, şiddetin ayrım gözetmeksizin ve kısıtlama olmadan devam ettiğini söyledi.

Wosornu, Sudan'ın kıtlığın eşiğinde olduğunu kaydederek, yaklaşık 5 milyon kişinin "acil düzeyde" gıda güvencesizliğiyle karşı karşıya olduğunu anımsattı.

"Zamana karşı yarışıyoruz"

Ülke genelinde 41 farklı çatışma alanındaki 2 milyon kişinin açlığa sürükleneceği uyarısında bulunan Wosornu, "Kadınlar, besleyemedikleri için çocuklarının açlıktan öldüklerini izliyorlar." ifadelerini kullandı.

Wosornu, gelecek aylarda ise yeterli gıda ve sağlık hizmetine erişimi olmadığı için 7 bin yeni doğum yapan kadının ölebileceğine dikkati çekti.

BM'nin Sudan yardım planının sadece yüzde 16 düzeyinde fonlandığını aktaran Wosornu, "Büyük can kaybını önlemek için zamana karşı yarışıyoruz. Fon için beklediğimiz her ilave gün, daha fazla canı riske atıyor." dedi.

Wosornu, 3 temel talepleri olduğunu belirterek, siviller ve altyapının korunması, engelsiz ve sürdürülebilir insani yardım erişiminin sağlanması ve yardım operasyonları için fonlamanın artması gerektiğini kaydederek, "Ama en temelde bu korkunç ihtilafın sona ermesi gerek." diye konuştu.

"Acil harekete geçilmezse Sudan çok daha fazla etnik çatışma ve bölünmeye maruz kalır"

BM Afrika Genel Sekreter Yardımcısı Martha Pobee ise BM, üye ülkeler ve bölgesel örgütlerin çabalarına rağmen tarafların çatışmayı durdurmadığını, özellikle El Faşir bölgesindeki durumun çok endişe verici olduğunun altını çizdi.

Pobee, etnik düzeyde suçlar işlendiğine işaret ederek, BMGK'nin geçen hafta El Faşir'de ateşkes talebinde bulunulan kararı kabul etmesinin önemli bir adım olduğunu söyledi.

"Acil harekete geçilmezse Sudan çok daha fazla etnik çatışma ve bölünmeye maruz kalır." uyarısında bulunan Pobee, çatışmanın yayılma riskinin yüksek olduğunu vurguladı.

Pobee, dış aktörlerin sorumlu bir şekilde davranması ve tarafları barış çabalarına yönlendirmesi gerektiğini kaydederek, ülkede insan haklarına ilişkin durumun da korkunç olduğunu dile getirdi.

İhlalleri gerçekleştiren suçluların cezalandırması gerektiğini ifade eden Pobee, "Taraflara diyaloğu seçme, suçlama oyunundan vazgeçme ve barış için her fırsatı değerlendirme çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Sudan, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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