BM Suriye Temsilcisi Ürdün'de Toplantıya Katılacak

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Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in, 14 Aralık'ta Ürdün'de Suriye'deki gelişmelerin ele alınacağı toplantıya katılacağı bildirildi.

Pedersen'in Sözcüsü Jennifer Fenton, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerine işaret eden Fenton, Pedersen'in, Suriyelilerin yeni sürecin belirlemede öncü olmaları ve uluslararası topluma ortak bir mesaj verilmesini sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Fenton, Pedersen'in birçok resmi yetkili ve sahadaki aktörlerle görüşmelerini sürdürdüğünü kaydetti.

Pedersen'in Suriye ile ilgili yarın yapılacak toplantıya katılmak üzere bugün Ürdün'e gideceğini söyleyen Fenton, burada Türkiye ve ABD'nin yanı sıra Arap ülkelerinin dışişleri bakanları ile görüşeceğinin altını çizdi.

Fenton, Suriye'de sivillerin korunmasını vurgulamaya devam etmenin kritik önem taşıdığını dile getirdi.

BM'nin, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının son bulması çağrısı yaptığını kaydeden Fenton, gerginliğin azaltılmasının önemine işaret etti.

Fenton, bir soru üzerine, Pedersen'in mümkün olan en kısa sürede Şam'da olmayı planladığını ancak bunun için henüz bir tarih belirlenmediğini söyledi.

Ürdün, Suriye'deki durumla ilgili gelişmeleri tartışmak üzere 14 Aralık Cumartesi günü uluslararası bakanlar düzeyinde yapılacak toplantıya ev sahipliği yapacağını açıklamıştı.