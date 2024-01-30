BM, Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne saldırı sonrası gerginliğin yayılma riskine karşı uyardı

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NEW Birleşmiş Milletler (BM), Suriye- Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne saldırı ve ABD Başkanı Joe Biden'ın sorumlu olarak İran'a işaret etmesinin ardından, gerginliğin bölgesel yayılma riskine karşı uyardı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin konuştu.

Bölgedeki hareketlilikten derin endişe duyduklarını aktaran Dujarric, bunun gerginliğin yayılma riskini artırdığını dile getirdi.

Dujarric, "Gerginliğin yayılması da son görmek istediğimiz şey." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden, Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne hafta sonu düzenlenen saldırıyla ilgili son 2 günde Ulusal Güvenlik Konseyini 3 kez toplamış ve ülkesinin bu saldırıya nasıl karşılık vereceğini değerlendirmişti.

ABD üssüne yapılan saldırıdan, "silahları temin ettiği için" dolaylı olarak İran'ı sorumlu tutan Biden, " Orta Doğu'da daha geniş bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum, bunun peşinde değiliz." açıklamasında bulunmuştu.