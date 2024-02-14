BM: Suriyeliler ülkelerine döndüğünde insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya kalıyor

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), savaştan kaçan pek çok Suriyelinin ülkelerine döndüğünde insan hakları ihlalleri ve istismarla karşı karşıya kaldığı uyarısında bulundu.

OHCHR'nin internet sitesinden yayımlanan rapora göre, ülkelerine dönen Suriyeliler uzun süreli keyfi gözaltı, işkence, kötü muamele, cinsel şiddet ve adam kaçırma gibi durumlara maruz kalıyor.

Söz konusu ihlal ve suistimallerin çoğu hükümet yetkilileri tarafından gerçekleştiriliyor.

Suriyelilerin tamamının ihlaller ve istismarla karşı karşıya bulunmasına rağmen "ülkesine dönenlerin özellikle savunmasız olduğu" belirtiliyor.

Raporda görüşlerine yer verilen BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Suriyelilerin pek çok ülkeden sınır dışı edildiği dönemde yayımlanan raporda, ülkesine dönen Suriyelilerin ve özellikle kadınların yaşadıklarının endişe verici olduğunu ifade etti.

Türk, ülkelerine dönen Suriyelilerin damgalanmaması, ayrımcılığa maruz kalmaması ve herhangi bir şiddet veya istismara uğramaması gerektiğini savundu.

Ülkesine dönen Suriyelilerin uluslararası hukuka uygun muamele görmesinin önemine işaret eden Türk, mülteci ve sığınmacı haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Türk, Suriyelilerin ülkelerine dönüşünün gönüllü ve güvenli olması gerektiğinin altını çizdi.