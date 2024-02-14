BM: Suriyeliler ülkelerine döndüğünde insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya kalıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BM: Suriyeliler ülkelerine döndüğünde insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya kalıyor

BM: Suriyeliler ülkelerine döndüğünde insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya kalıyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), savaştan kaçan pek çok Suriyelinin ülkelerine döndüğünde insan hakları ihlalleri ve istismarla karşı karşıya kaldığı uyarısında bulundu. OHCHR'nin internet sitesinden yayımlanan rapora göre, ülkelerine dönen Suriyeliler uzun süreli keyfi gözaltı, işkence, kötü muamele, cinsel şiddet ve adam kaçırma gibi durumlara maruz kalıyor. Söz konusu ihlal ve suistimallerin çoğu hükümet yetkilileri tarafından gerçekleştiriliyor. Suriyelilerin tamamının ihlaller ve istismarla karşı karşıya bulunmasına rağmen 'ülkesine dönenlerin özellikle savunmasız olduğu' belirtiliyor. Raporda görüşlerine yer verilen BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Suriyelilerin pek çok ülkeden sınır dışı edildiği dönemde yayımlanan raporda, ülkesine dönen Suriyelilerin ve özellikle kadınların yaşadıklarının endişe verici olduğunu ifade etti. Türk, ülkelerine dönen Suriyelilerin damgalanmaması, ayrımcılığa maruz kalmaması ve herhangi bir şiddet veya istismara uğramaması gerektiğini savundu. Ülkesine dönen Suriyelilerin uluslararası hukuka uygun muamele görmesinin önemine işaret eden Türk, mülteci ve sığınmacı haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Türk, Suriyelilerin ülkelerine dönüşünün gönüllü ve güvenli olması gerektiğinin altını çizdi.

14.02.2024 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), savaştan kaçan pek çok Suriyelinin ülkelerine döndüğünde insan hakları ihlalleri ve istismarla karşı karşıya kaldığı uyarısında bulundu.

OHCHR'nin internet sitesinden yayımlanan rapora göre, ülkelerine dönen Suriyeliler uzun süreli keyfi gözaltı, işkence, kötü muamele, cinsel şiddet ve adam kaçırma gibi durumlara maruz kalıyor.

Söz konusu ihlal ve suistimallerin çoğu hükümet yetkilileri tarafından gerçekleştiriliyor.

Suriyelilerin tamamının ihlaller ve istismarla karşı karşıya bulunmasına rağmen "ülkesine dönenlerin özellikle savunmasız olduğu" belirtiliyor.

Raporda görüşlerine yer verilen BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Suriyelilerin pek çok ülkeden sınır dışı edildiği dönemde yayımlanan raporda, ülkesine dönen Suriyelilerin ve özellikle kadınların yaşadıklarının endişe verici olduğunu ifade etti.

Türk, ülkelerine dönen Suriyelilerin damgalanmaması, ayrımcılığa maruz kalmaması ve herhangi bir şiddet veya istismara uğramaması gerektiğini savundu.

Ülkesine dönen Suriyelilerin uluslararası hukuka uygun muamele görmesinin önemine işaret eden Türk, mülteci ve sığınmacı haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Türk, Suriyelilerin ülkelerine dönüşünün gönüllü ve güvenli olması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA

Suriye, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Göçmenler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM: Suriyeliler ülkelerine döndüğünde insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya kalıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 16:27:03. #1.13#
SON DAKİKA: BM: Suriyeliler ülkelerine döndüğünde insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya kalıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement