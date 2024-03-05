UNDP Mukim Temsilcisi: Gazze için barış getirecek bir çözüm umuyoruz

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, uluslararası ilişkilerde yaşanan son gelişmelerin Birleşmiş Milletlerin (BM) çalışmalarına yansıdığını belirterek, "En kısa zamanda (Gazze için) barış getirecek bir çözüm umuyoruz." dedi.
Vinton, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen 3. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2024'te AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
ADF'nin çok canlı bir platform olduğunu belirten Vinton, binlerce kişinin foruma katıldığını ve bir beklenti ruhu gördüğünü söyledi.
Vinton, forumda birçok ve farklı konuda panellerin yer aldığına işaret ederek insanların sadece panellere katılmak için değil, iletişim ağı kurmak için burada bulunduğunu ve bunun bir fırsat olduğunu belirtti.
Daha önce de 2021 ADF platformuna katıldığını söyleyen Vinton, bu forumda "beklenti ve heyecan" olduğunu kaydetti.
"ADF gibi platformların, Gazze'deki gibi çatışmalara çözüm aranmaya çalışıldığı bir yer olduğunu düşünüyorum"
Vinton, BM üye devletler tarafından kurulmuş çok taraflı bir örgüt olduğunu söyleyerek, "(BM) Bu üyelerin iradesinden ayrı düşünülemez." ifadesini kullandı.
Diplomasinin ve uluslararası ilişkilerde yaşanan son gelişmelerin BM çalışmalarına yansıdığını söyleyen Vinton, "Bu yüzden, hepimiz için en kısa zamanda (Gazze için) barış getirecek bir çözüm umuyoruz." dedi.
Vinton, "ADF gibi forumların, insanların bir araya gelerek çok açık bir şekilde tartıştığı, Gazze'deki gibi çatışmalara çözüm aranmaya çalışıldığı bir yer olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.
"Deprem bölgelerinde hala acı çeken insanlar var"
Gazze ve Ukrayna'da yaşanan gelişmelere dikkati çeken Vinton, dünyanın birçok yerinde doğal afetlerin de yaşandığını ve özellikle depremden etkilenen kişilerin unutulmaması gerektiğine işaret etti.
Vinton, UNDP'nin görevlerinden birinin de "dünyada hala ihtiyaç sahibi insanlar bulunduğunu ve depremden etkilenen insanların hala acı çektiğini hatırlatmak" olduğunu söyledi.
ADF'de, kültürel mirasa yönelik tehditleri, depremde zarar gören eserlerin, anıtların gösterildiği bir standın yer aldığını kaydeden Vinton, kültürel mirasın restorasyonuna katkıda bulunmak için heyecan duyduğunu ifade etti.
Vinton, "Sadece anıt oldukları için değil, insanlar için de anlamı olduğu için. Onlar bir kimliğin kaynağı." diyerek, deprem bölgelerinde yaşamın yeniden tesis edilmesi için bir çok çalışmaya odaklanıldığını belirtti.
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