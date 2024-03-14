BM Temsilcisi Protesto Edildi

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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Çatışma Bölgelerinde Cinsel Şiddet Özel Temsilcisi Pramila Patten, BM Kadının Statüsü Komisyonu'nun 68. Oturumu kapsamında düzenlenen bir yan etkinlikte 7 Ekim olaylarına ilişkin tartışmalı raporu nedeniyle protesto edildi.

Protesto, çok sayıda etkinliğin gerçekleştiği UN Church Centre'da düzenlenen "Çatışmada Cinsel Şiddette Küresel Artış" başlıklı panelde yapıldı.

Ukrayna temalı panelin konuşmacılarından biri olan Patten söz aldığı sırada, katılımcılardan biri ayağa kalkarak Özel Temsilci'nin 7 Ekim'de cinsel şiddet gerçekleştiğine ilişkin güçlü bulguların bulunduğunu iddia ettiği raporuna tepki gösterdi.

Protestocu, raporun soruşturma niteliği taşımadığına dikkati çekerek, "Utanmalısın" diye bağırdı.

Protestocunun zorla toplantı salonundan çıkarılmasının ardından bir başka kişi söz alarak, "İsrailli işgalci güçlerle birlikte dolaşarak propagandalarını tekrar ettiniz. Raporunuzdaki iddialar güçlü bir şekilde çürütüldü." dedi.

Salondan dışarı çıkarılırken protestocu, "Eliniz kana bulandı. BM her yalan söylediğinde Filistin'de bir çocuk ölüyor. BM yalan söylediğinde Filistin'de bir kadın ölüyor." diye bağırdı.

Patten ise raporunun arkasında olduğunu dile getirdi.

Rapor tepki çekti

Patten'in 5 Mart'ta düzenlediği basın toplantısıyla açıkladığı cinsel şiddet raporu tepki çekmişti.

İsrail hükümetinin daveti üzerine 7 Ekim saldırıları sırasında cinsel şiddet iddialarını araştırmak için bölgeye gittikten sonra topladığı bilgileri raporlaştıran Pattel, "Toplanılan bilgiler uyarınca 7 Ekim saldırıları esnasında Nova Müzik Festivali, 232 No'lu Yol ve Reim Beeri'de tecavüz ve toplu tecavüz gibi çatışmaya dayalı cinsel şiddetin gerçekleştiğine inanmak için haklı gerekçeler bulunuyor." iddiasını ortaya atmıştı.

Temsilcinin birebir cinsel şiddete uğrayan kimseyle görüşemeden ve şahit ifadelerine dayanarak yayımladığı raporun soruşturma niteliği taşımaması ve İsrail kaynaklarından derlenmiş olması tepkiye yol açtı.

Patten'in, bilgi toplama sürecinde karşılaştıkları kısıtlamaları suç mahallinde değişiklikler, profesyonel adli malzemede eksiklik, profesyonel olmayan kişiler tarafından doğru ve güvenilir olmayan yorumlamalar ve müdahaleler, kurbanlara ulaşım engelleri, bedenlerdeki ağır yanıklar ve BM dahil ulusal ve uluslararası kuruluşlara güvensizlik olarak sıralamasına rağmen raporun objektifliğini savunması tezat olarak nitelendirildi.

Temsilci Patten'in esirlere yönelik cinsel şiddetin sürdüğü imasının raporun Gazze'de daha fazla şiddeti meşru kılmak için kullanacağı endişesi de dile getirildi.