BM: Ukrayna\'da barış anlaşması yeterli değil, sorunun kökenine inilmeli

NEW Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da çatışmanın sonlandırılması ve barışın sağlanması için barış anlaşmasının yeterli olmayacağını, sorunun kökenine inilmesi gerektiğini bildirdi.
BM Siyasi İşler Biriminde Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya'nın talebiyle düzenlenen Ukrayna oturumunda üye ülkeleri bilgilendirdi.
Rusya'nın Ukrayna'yı "işgalinin" üzerinden 2 yıl geçmek üzere olduğunu anımsatan Jenca, diğer taraftan ülkede çatışmanın 2014'e kadar geriye gittiğini unutmamak gerektiğini vurguladı.
Jenca, Ukrayna'daki savaşın artan şiddetinden ve siviller üzerindeki etkisinden endişe duyduklarını aktararak, giderek adil ve kalıcı çözümün baltalandığını dile getirdi.
"Barış anlaşmalarının tek başına şiddeti sonlandırmak için yeterli olmayacağını biliyoruz. Barış süreçleri sorunun kökenine inmeli." uyarısında bulunan Jenca, toplumun tüm kesimlerinin sürece eşit şekilde dahil edilmesinin de önemine vurgu yaptı.
Jenca, Ukrayna için temel ihtiyacın BM Şartı, BM Güvenlik Konseyi Kararları ve uluslararası hukuka uygun kalıcı ve kapsamlı barış olduğunun altını çizerek, gerginliği azaltma ve diplomatik çabaları artırma çağrısında bulundu.
"Ukrayna'da barış, Kiev'in Minsk Anlaşması'nı yerine getirmesiyle sağlanabilirdi"
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, oturumu Ukrayna'nın Minsk Anlaşması'nı ihlallerini hatırlatmak için istediklerini belirtti.
Nebenzia, "Ukrayna'da barış, Kiev'in Minsk Anlaşması'nı yerine getirmesiyle sağlanabilirdi." değerlendirmesinde bulundu.
Anlaşmanın garantörleri olan Fransa, Almanya ve Polonya'nın da anlaşmaya uyma niyetinde olmadığının açık olduğunu ve dinginlik dönemini Ukrayna ordusunu tekrar silahlandırmak için kullandıklarını savunan Nebenzia, "Eğer anlaşmaya uyulsaydı, Ukrayna'daki bu trajedi meydana gelmezdi. ABD ve Batı'nın Ukraynalı sivillerin hayatı pahasına kendi jeopolitik amaçlarını gerçekleştirmek için kullandıkları trajedi." ifadesini kullandı.
"Akan kanın ve savaşın tek sorumlusu Rusya"
ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, "Bu savaş, gerçekten bir trajedi ancak akan kanın ve savaşın tek sorumlusu Rusya." dedi.
"Rusya ne kadar uğraşırsa uğraşsın gerçekleri değiştiremeyecek." diyen Wood, Rusya'nın Minsk Anlaşması'nı ihlal ettiğini ve Ukrayna'ya saldırdığını belirtti.
Wood, Ukrayna'nın sadece BM Şartı'nın 51. maddesi uyarınca toprak bütünlüğü ve özgürlüğünü savunduğunu kaydetti.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.
Kayserispor-Beşiktaş maçının 56. dakikasında Ernest Muçi'nin şutu savunmadan geri döndü. Beşiktaşlı oyuncular, topa elle müdahale edildiği gerekçesiyle penaltı bekledi. Ancak hakem Kadir Sağlam, VAR ile de görüştükten sonra oyunu sürdürme kararı verdi. Bu karar sonrası Beşiktaşlı oyuncular yoğun itirazda bulundu.
Real Madrid takım otobüsü, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Leipzig maçı için Almanya'ya giderken kaza yaptı. Otobüs, Almanya'da beyaz bir Toyota ile çarpıştı ve maddi hasar meydana geldi. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, oyuncular yolculuğa devam etti.
Adana Büyükşehir Belediye binasında belediye çalışanı M.G. tarafından silahlı saldırıya uğrayan Başkan Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük hastanede hayatını kaybetti.
Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan 1 çocuk annesi genç kadın, bunalıma girdikten sonra arkadaşlarına 'Çok yoruldum, yapamıyorum' mesajı attı. Arkadaşları tarafından engellenemeyen kadın, 4. katın penceresinden atlayarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yla Esenboğa Havalimanı'nda görüştü. Erdoğan Gezeravcı'ya Uluslararası Uzay İstasyonu'ndayken yaptıkları görüşmeyi hatırlatarak, ''Benimle konuştuktan sonra nasıl yukarıya çıktın?'' diye sordu. Gezeravcı, ''Zaten ayaklarımla tutunuyordum. Sadece ayak uçlarımla, küçük bir hareketle yukarıya ivme kazandım.'' dedi.
Yılın ikinci Kabine toplantısı sona erdi. 3 saat 15 dakika süren toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışı kararıyla ilgili "ABD ile bir süredir yürüttüğümüz F16 talebimizin olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
Avrupa Halter Şampiyonası kadınlar 45 kiloda milli haltercilerimiz Cansu Bektaş, 2 altın ve 1 gümüşle Avrupa şampiyonu, Gamze Altun ise 1 altın ve 1 gümüşle Avrupa ikincisi oldu. Gamze Altun, 45 kiloda, silkmede 92 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı.
Son Dakika › Güncel › BM: Ukrayna'da barış anlaşması yeterli değil, sorunun kökenine inilmeli - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?