BM'ye göre Gazze'de 450'den fazla sel riskli alanda nüfusun yaklaşık 5'te 1'i yaşıyor - Son Dakika
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BM'ye göre Gazze'de 450'den fazla sel riskli alanda nüfusun yaklaşık 5'te 1'i yaşıyor

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BM, Gazze'de sel riski taşıyan 450'den fazla alanda nüfusun yaklaşık 5'te 1'inin yaşadığını bildirdi. Dujarric, erişim kısıtı nedeniyle insanların hasarlı binalara taşındığını, İsrail'in Gazze topraklarının yüzde 65'ine erişim kısıtının en büyük engel olduğunu söyledi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı 450'den fazla alanın sel riski taşıdığını belirterek, bu alanların Gazze nüfusunun yaklaşık 5'te 1'ine ev sahipliği yaptığına dikkati çekti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ve insani yardım ortaklarının Gazze'deki ailelerin yağmur mevsimine hazırlanmalarına yardımcı olmaya devam ettiğini belirten Dujarric, insanların sel riski taşıyan bölgelerden yıkılma tehlikesi bulunan hasarlı binalara taşınmayı tercih ettiğini söyledi.

Dujarric, BM ve ortaklarının Gazze'de yerinden edilmiş insanların yaşadığı, sel riski yüksek 450'den fazla alanı incelediğine işaret ederek, "Bu alanlar, Gazze nüfusunun yaklaşık 5'te 1'ine ev sahipliği yapıyor." dedi.

Ekiplerin, sel riskine karşı büyük ölçekli yer değiştirme işleminden önce, yeni belirlenen alanlarda patlayıcı madde kirliliğinin giderilmesi gerektiğini vurguladığını aktaran Dujarric, erişim yollarının oluşturulması, drenaj sisteminin kurulması, su ve diğer altyapı ihtiyacı gibi zorluklara da işaret etti.

Dujarric, İsrail'in Gazze topraklarının yüzde 65'ine erişimi kısıtlamasının en büyük engel olduğunun altını çizerek, geri kalan yüzde 35'te de aşırı kalabalık yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğuna dikkati çekti.

"İnsani yardım ortaklarının makine, yedek parça, motor yağı ve diğer kritik malzemeleri ithal etmesi için İsrail'den daha fazla onay alınması gerekiyor." diyen Dujarric, yakıt ve barınma için de acilen daha fazla fon gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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