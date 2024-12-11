BM Yemen İçin Acil Çözüm Çağrısı Yaptı

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NEW Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de siyasi ve insani krizin derinleştiğine işaret ederek, çözüm için acil adım atılmasını istedi.

BM Güvenlik Konseyi'nde Yemen'deki gelişmeler ele alındı.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2024'ün sonuna yaklaşırken Orta Doğu'da büyük kargaşa ve trajedinin sürdüğüne işaret ederek, Yemen de dahil olmak üzere şiddetli çatışmalar nedeniyle çok sayıda insanın bölgede derin kayıplar yaşadığını ifade etti.

Son aylarda Lübnan ve Suriye'deki dramatik gelişmelerle birlikte, Orta Doğu'nun istikrara kavuşmasının ne kadar acil olduğunun herkes için çok açık hale geldiğine dikkati çeken Grundberg, "Bu durum Yemen'i de kapsamaktadır." uyarısında bulundu.

Yemen'de son yıllarda birçok olumlu adım atıldığını da belirten Grundberg, bu fırsatlardan yararlanarak barışa yönelik somut adımlar atma şansının kaçırılmaması gerektiğini söyledi.

Grundberg, "Aksi takdirde, özellikle çöken bir ekonomi ve düşen yaşam standartları bağlamında Yemen halkı acı çekmeye devam edecektir. Savaşı sonlandırmak bir tercihtir ve bu tercih tarafların elindedir." dedi.

Yemen'de ekonomik krizin derinleştiğine dikkati çeken Grundberg, aynı zamanda cephe hatlarında kırılgan durumun sürdüğünü dile getirdi.

Yemenli siyasi partilerle siyasi diyalog yürüterek öncelikleri belirlemeye ve siyasi çözümün çerçevesini keşfetmeye çalıştıklarını aktaran Grundberg, çözümün toplumun tüm kesimlerinin temsilini sağlayacak şekilde kapsayıcı olması gerektiğinin altını çizdi.

Grundberg, mesajının net olduğunu belirterek, "Yemen'de barışçıl bir çözüm mümkündür ve bu hedefe yönelik uluslararası birlik ve destek devam etmelidir. Zorlukların üstesinden gelmek ve fırsatları somut ilerlemeye dönüştürmek için bu Konsey'in desteği hayati önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

"Yangın yerine dönen bir dünya ile karşı karşıyayız."

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher ise yeni görevi münasebetiyle ilk kez BMGK oturumunu bilgilendirdiğini belirterek, öncelikli olarak dünya genelindeki insani duruma dikkat çekmek istediğini söyledi.

"Yangın yerine dönen bir dünya ile karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulunan Fletcher, 300 milyondan fazla insanın çatışmalar, iklim değişikliği ve eşitsizliklerin neden olduğu yıkıcı sonuçlarla mücadele ettiğini bildirdi.

Fletcher, BM'nin insani yardım ekibinin krizler karşısında olağanüstü çaba sarf ettiğini söyleyerek, ekibin yalnızca bu yıl 116 milyon kişiye yardım ulaştırdığını duyurdu.

Diğer taraftan aşırı yük altında ve yetersiz finansmanla çalışan ekibin saldırılara da maruz kaldığını belirten Fletcher, "Bu durum, hayat kurtarmamızı engelliyor. Daha iyisini yapmak zorundayız. Güvenlik Konseyi'nin bu noktada önemli bir rolü bulunmaktadır." diye konuştu.

Fletcher, BMGK'nin uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesini sağlaması, insani yardım finansmanı için destek vermesi ve BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg'i desteklemeye devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Yemen'de bir taraftan iç çatışmaların sürdüğünü, diğer taraftan bölgesel gerilimlerin arttığını ve ekonomik krizin derinleştiğini ifade eden Fletcher, bu durumun BM ile insani yardım çalışanlarının güvenliğini de tehdit ettiğini söyledi.

Fletcher, BM'nin insani yardım faaliyetlerinin ciddi engellerle karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, "Fon kesintileri, hayati öneme sahip programların kapatılmasına yol açtı. Yılın başında 18,2 milyon olan yardıma ihtiyaç duyan insan sayısı, 19,5 milyona yükseldi." dedi.

Yemen'de Husilerin BM, sivil toplum kuruluşları ve diplomatik misyonlardan 50'den fazla kişiyi keyfi olarak gözaltına almasının üstünden 6 aydan fazla zaman geçtiğini kaydeden Fletcher, "Bu gözaltılar uluslararası hukuka aykırıdır ve insani operasyonlarımızı ciddi şekilde engellemektedir." ifadesini kullandı.

Fletcher, Yemen halkı için acil müdahale ve kalıcı çözümler sağlamak için Konsey'in desteğinin hayati önem taşıdığının altını çizdi.