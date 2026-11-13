BM yetkilileri Gazze'de Nasır Hastanesi saldırısında 6 kişinin ölümünden endişe duydu - Son Dakika
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BM yetkilileri Gazze'de Nasır Hastanesi saldırısında 6 kişinin ölümünden endişe duydu

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BM yetkilileri Gazze\'de Nasır Hastanesi saldırısında 6 kişinin ölümünden endişe duydu
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BM yetkilileri, Gazze'de Nasır Hastanesi'ne düzenlenen İsrail hava saldırısında 6 kişinin öldüğünü, 27 kişinin yaralandığını belirterek derin endişe duyduklarını açıkladı. Yetkililer, hastanede geniş çaplı hasar oluştuğunu ve sağlık tesislerinin korunması gerektiğini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 13 Kasım (Xinhua) -- Üst düzey Birleşmiş Milletler yetkilileri, Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne düzenlenen ve birçok kişinin hayatını kaybettiği hava saldırısının endişe verici olduğunu söyledi.

BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Vekili Ramiz Alakbarov perşembe günü yaptığı açıklamada, 6 kişinin hayatını kaybetmesine, 27 kişinin yaralanmasına ve hastanede geniş çaplı hasara yol açan İsrail hava saldırısından derin endişe duyduğunu belirtti.

Uluslararası insancıl hukuk uyarınca tüm tarafların hastaneler de dahil olmak üzere sağlık çalışanlarını ve sağlık tesislerini korumak ve sağlık çalışanları ve sağlık tesislerine saygı göstermekle yükümlü olduğunu vurgulayan Alakbarov, söz konusu tesislerin saldırılarda hedef alınmaması ve askeri amaçlarla kullanılmaması gerektiğini kaydetti.

Alakbarov, devam eden saldırıların Gazze'de insanların yaşadığı büyük acıları daha da derinleştirdiğini ve giderek kırılgan hale gelen ateşkesi de tehlikeye attığını ifade etti.

Soğukların artacağı ayların yaklaştığına dikkat çeken Alakbarov, bölge halkının çektiği sıkıntıları hafifletmek üzere insani yardımların hızlı, güvenli ve engelsiz biçimde ulaştırılması ve bu kapsamda dayanıklı barınma malzemeleri ve kışlık ihtiyaç malzemelerinin bölgeye girişine imkan tanınması yönündeki çağrısını yineledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise, Gazze'de bölge halkı için hayati önem taşıyan sağlık tesislerinin korunması, hiçbir zaman askeri amaçlarla kullanılmaması ve saldırıya uğramaması gerektiğini söyledi. Ghebreyesus, "En iyi ilaç barıştır" diye konuştu.

DSÖ, Ekim 2023'ten bu yana kayıt altına alınan Gazze'deki sağlık hizmetlerine yönelik 1.000'den fazla saldırının can kayıplarına, yaralanmalara ve sağlık tesislerinde hasara yol açtığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua
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