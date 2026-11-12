BM yetkilisi Bamya, Gazze'nin yardım yerine kanalizasyon sularıyla dolduğunu söyledi

BİRLEŞMİŞ Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Majed Bamya, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ve insani yardımların girişine getirdiği kısıtlamaları eleştirerek, son günlerde etkili olan yağışların ardından Gazze'nin yardımlar yerine kanalizasyon sularıyla dolup taştığını belirtti.

Bamya, BM Genel Kurulunun 4. Komitesinde BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) faaliyetlerinin ele alındığı oturumda yaptığı konuşmada, Gazze'de etkili olan şiddetli yağışların ardından ortaya çıkan insani tabloya dikkati çekti.

"Gazze'nin yardımlarla dolup taşması gerekirken bunun yerine, Gazze'nin kanalizasyon sularıyla dolup taştığını gördük" diyen Bamya, İsrail'in, durdurulmaya zorlanmadan önce daha ne kadar zulüm uygulayabileceğini sordu.

Bamya, "Hayal edilemez acılar çeken bir halk için rahatlama görmemiz gerekiyordu. Bunun yerine, devam eden acıları görüyoruz. Önceden planlanmış, dayatılmış acılar." ifadelerini kullandı.

Gazze'de ateşkes imzalanmasının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen İsrail'in saldırılarını durdurmadığını ve bölgenin hala enkaz halinde olduğunu belirten Bamya, "Bu İsrail'in planı. Gazze'deki hayatı yok etmek ve asla yeniden kurulmasına izin vermemek. İsrail, Trump planına razıymış gibi davranıyor, sonra da bombardımanlarla ve erişimi engelleyerek onu gömüyor." dedi.

"İki milyon Filistinliye karşı uygulanan toplu cezalandırma haklı gösterilemez"

Bamya, "İsrail için amaç Filistinlilerin Gazze'yi terk etmesi veya orada ölmesidir. Amaç yerinden etme, mülksüzleştirme ve ilhaktır." şeklinde konuştu.

BM Güvenlik Konseyinin, İsrail'in kendi şartlarını dikte etmesi veya hayati öneme sahip insani yardımları engellemesi için Gazze Barış Kurulu'na onay vermediğini belirten Bamya, Gazze'de hala insanların ölmeye devam ettiğini vurguladı.

Bamya, "İki milyon Filistinliye karşı uygulanan toplu cezalandırma haklı gösterilemez. İnsani yardım ve erişim, ateşkes anlaşmasının birinci aşamasının bir parçasıydı. Bunun için şart öne sürülemez. Aksi takdirde, İsrail her zaman yardımı geciktirmek ve acıyı uzatmak için bir bahane bulacaktır." dedi.

UNRWA'ya yönelik baskıların yalnızca kurumu değil, hizmet verdiği Filistinli mültecileri de hedef aldığını savunan Bamya, İsrail'in Gazze'nin yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria'daki mülteci kamplarını da tahrip ettiğini söyledi.

Bamya, İsrail'in UNRWA çalışanlarının yanı sıra Gazze'de hayat kurtarmaya çalışan sağlık personeli ve insani yardım görevlilerini de hedef aldığını belirterek, insani yardım çalışanlarına yönelik saldırılardan sorumlu olanların hesap vermesi gerektiğini kaydetti.

UNRWA'nın yaklaşık 80 yıl önce Filistinli mültecilerin durumuna adil ve kalıcı bir çözüm bulunana kadar faaliyet göstermek üzere kurulduğunu hatırlatan Bamya, ev sahibi ülkelere ve bağışçılara kurumun siyasi ve mali açıdan desteklenmeye devam edilmesi çağrısında bulundu.