BM Yetkilisi: İsrail'in Gazze'ye Saldırısı Korkunç Sahnelere Yol Açtı - Son Dakika
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BM Yetkilisi: İsrail'in Gazze'ye Saldırısı Korkunç Sahnelere Yol Açtı

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Gazze'deki faaliyetlerinden sorumlu Direktörü Scott Anderson, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırının ardından yaşanan korkunç sahneleri anlattı. Anderson, saldırının ardından bölgedeki hastaneye gittiğini ve dezenfektan olmadığı için yerdeki kan yığınını suyla temizlediklerini, bazı hastaların yerde tedavi gördüğünü belirtti. Ayrıca, İsrail'in şimdiye kadar 190 UNRWA tesisini vurduğunu ve Gazze'de yerinden edilmenin devam ettiğini ifade etti. Anderson, yardım dağıtımında güvenlik sağlamak için silahlı koruma istemediklerini ve Gazze'ye daha fazla yardım girişi yapılması gerektiğini söyledi.

15.07.2024 18:39
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) yetkilisi, İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesine saldırısının ardından karşılaştıkları sahnenin korkunç olduğunu bildirdi.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Gazze'deki faaliyetlerinden sorumlu Direktörü Scott Anderson, Han Yunus'tan video konferans yoluyla bağlanarak BM'deki gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İsrail'in, El-Mevasi'deki saldırısının ardından bölgedeki Nasır Hastanesi'ne gittiğini belirten Anderson, "9 aydır Gazze'deyim. Şimdiye kadar karşılaştığım en korkunç sahnelerden biriydi. Hava kan kokusuyla dolmuştu." dedi.

Dezenfektan olmadığı için yerdeki kan yığınını suyla temizlediklerini, bazı hastaların yerde tedavi gördüğünü anlatan Anderson, hastanede ikinci kez ampüte olan bebek ve çocuklar gördüğünü, yeterli teçhizat olmadığı için gerekli tedaviyi alamadıklarını dile getirdi.

Anderson, anne ve babaların hastanede "çıldırmışçasına" çocuklarını aradığını aktardı.

190 UNRWA tesisi vuruldu

Şimdiye kadar 190 UNRWA tesisinin vurulduğunu bildiren Anderson, bazılarının birkaç kez hedef alındığını ifade etti.

Anderson, Gazze'de yerinden edilmenin de sürdüğünü kaydederek, "Gazze'de insanlar ayda en az bir kere yerinden ediliyor." bilgisini verdi.

En başından beri temel ihtiyaçların değişmediğine işaret eden Anderson, gıda, su, ilaç ve hijyen malzemelerini hala yeterli düzeyde sağlayamadıklarını söyledi.

Anderson, yardım dağıtımında güvenlik sağlamak için silahlı koruma istemediklerini belirterek, "Yardım dağıtımı yaparken birinin yaralanması ya da öldürülmesini istemiyoruz. Aynı zamanda tarafsızlığımızı da muhafaza etmek zorundayız." diye konuştu.

Gazze'de polisin görev yapamadığına işaret eden Anderson, polisin göreve dönmesi halinde birçok sorunun çözüleceğini ifade etti.

ABD yüzer iskelesinden sadece 600 tır yardım girdi

Anderson, ABD yüzer iskelesinin mayıs ortasında işlevsel hale gelmesinden bu yana buradan sadece 600 yardım tırının giriş yaptığına dikkati çekti.

Her türlü ilave yardımı memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Anderson, "İhtiyaç olan Gazze'ye daha fazla giriş noktası. Daha az değil, daha fazla yardıma ihtiyacımız var." dedi.

Uluslararası basına yasak sürüyor

İsrail'in Gazze'ye hala uluslararası basının girişini yasakladığını anımsatan Anderson, çatışma bölgelerinde basının kritik bir rol oynadığını vurguladı. Basının olan biteni yansıttığını kaydeden Anderson, aynı zamanda çatışmanın masum siviller üzerindeki etkisini de gösterdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Scott Anderson, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Yetkilisi: İsrail'in Gazze'ye Saldırısı Korkunç Sahnelere Yol Açtı - Son Dakika

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