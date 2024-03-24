BM Yetkilisi İsrailli Yetkililere Tepki Gösterdi

NEW Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) gıda yardım konvoylarının Gazze'nin kuzeyine girmesine izin vermeyeceğini bildiren İsrailli yetkililere tepki gösterdi.
Griffiths, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
İsrailli yetkililerden, Gazze'ye yönelik yardımlara ilişkin tüm engelleri kaldırmalarını talep ettiğini anımsatan Griffiths, "Şimdi de bu, daha fazla engel." ifadesini kullandı.
Griffiths, UNRWA'nın, Gazze'deki insani yardımların "atan kalbi" olduğunu belirtti.
İsrail'in, Gazze'nin kuzeyine gıda konvoylarının girmesine izin vermeyeceğini duyurmasının binlerce kişiyi kıtlığa daha da yaklaştırdığını kaydeden Griffiths, İsrailli yetkililere kararlarını geri alma çağrısında bulundu.
UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in zorla aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine yol açtığı Gazze'nin kuzeyine UNRWA'nın gıda yardım konvoylarının girmesine izin vermeyeceğini bildirdiğini açıklamıştı.
İsrail, Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor
İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.
Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.
UNRWA'dan 10 Mart'ta yapılan açıklamada, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğu" belirtilmişti.
BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,3 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, İsrail'in yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve susuzluktan 27 kişi hayatını kaybetti.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 226 Filistinli öldürüldü, 74 bin 518 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Son Dakika › Güncel › BM Yetkilisi İsrailli Yetkililere Tepki Gösterdi - Son Dakika
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