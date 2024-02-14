BM Yetkilisi: Refah\'taki Askeri Operasyonlar İnsani Yardım Operasyonlarını Bitme Noktasına Getirebilir

CENEVRE, 14 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Refah'taki askeri operasyonların Gazze'de katliama yol açarak kırılgan durumdaki insani yardım operasyonlarını bitme noktasına getirebileceği uyarısında bulundu.
Salı günü yaptığı yazılı açıklamada uluslararası toplumun Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde kara işgalinin tehlikeli sonuçlarına karşı yaptığı uyarılara dikkat çeken Griffiths, İsrail hükümetinin bu çağrılara kulak tıkamaya devam edemeyeceğini söyledi.
BM yetkilisi, Refah'taki ve Gazze'nin diğer bölgelerindeki insanların şiddet, vahşet ve kapsam bakımından eşi benzeri görülmemiş bir saldırının kurbanı olduklarını dile getirdi.
İnsani yardım çalışanlarının dört aydan uzun süredir yardıma muhtaç insanlara destek olmak için imkansıza yakın işler yaptığını vurgulayan Griffiths, "çalışanların bu operasyonu sürdürmek için gereken güvenlik taahhüdü, yardım malzemeleri ve personel kapasitesinden mahrum oldukları" uyarısında bulundu.
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na dayanarak Salı günü yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında son 24 saat içinde çoğunluğu Refah ve Han Yunus'ta olmak üzere 133 Filistinlinin öldürüldüğünü ve 162 kişinin yaralandığını bildirdi.
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