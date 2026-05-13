BM Yüksek Komiseri Türk, Güney Kore'yi Ziyaret Etti

13.05.2026 16:41
Volker Türk, Kuzey Kore'deki insan hakları müzakereleri için Güney Kore'de hükümetle görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Güney Kore'de hükümet yetkilileriyle bir raya gelerek Kuzey Kore'deki insan hakları konusunu ele aldı.

Yonhap ajansının haberine göre, 3 günlük ziyaret kapsamında Güney Kore'de bulunan Türk, Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok, Dışişleri Bakanı Cho Hyun ve Birleşme Bakanı Chung Dong-young ile görüştü.

Görüşmelerde, insan hakları konusunu ele alan Türk, BM'nin Kuzey Kore'deki bu konuyla ilgili durumu izlemeye yönelik çabalarının sürdüğünü vurguladı.

Kuzey Kore'deki insan hakları durumuna ilişkin endişelerini dile getiren ve uluslararası toplumun bu kapsamdaki çabalarının devam etmesi gerektiğinin altını çizen Türk, Güney Kore ile işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

"Ciddi insan hakları ihlalleri"ne dikkati çekti

Görüşmelerin ardından başkent Seul'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Türk, Kuzey Kore'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk, "ciddi insan hakları ihlalleri"ne dikkati çekerek, bu kapsamda hesap verilebilirliğin öneminin altını çizdi.

İki Kore halkının arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Türk, "Mektup gönderilebilmesi ve ailelerin yeniden bir araya gelmesinin sağlanması için acil adımlar atılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Söz konusu ziyaretle Türk, 11 yılın ardından ülkeye ilk resmi ziyaret düzenleyen BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri oldu.

Kaynak: AA

